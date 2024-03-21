Не делайте так: топ-5 способов ухода за кожей, которые являются пустой тратой денег

Индустрия красоты изобилует множеством продуктов и процедур, обещающих нам безупречную кожу и вечную молодость. Однако не все из них действительно эффективны.

Некоторые методы ухода за лицом не только не дают желаемого результата, но могут быть вредными. Издание SheFinds рассказало о 5 самых распространенных ошибках, плохо влияющих на состояние вашей кожи.

Салфетки для снятия макияжа

Когда дело доходит до снятия макияжа после долгого дня, несомненно салфетки для снятия макияжа могут быть быстрым и простым решением. Однако их длительное использование, как основного способа снятия макияжа, может привести к сухости, раздражению и быстрому образованию морщин.

Лучше использовать ватные диски и мягкое средство для умывания лица.

Чрезмерное отшелушивание с помощью салициловой и гликолевой кислот

Использование скрабов для лица и кислот для отшелушивания мертвых клеток кожи является важным этапом в уходе за кожей. Однако вы не должны делать это слишком часто.

Чрезмерное очищение кожи может повредить ее защитный барьер, вызвать сухость, раздражение и будет способствовать появлению морщин.

Отшелушивать кожу следует только один или два раза в неделю с применением полигидроксикислот. Наиболее распространенными являются: гиалуроновая кислота, полиглутаминовая кислота, алоэ вера и глицерин. Они увлажняют кожу и образуют своеобразную защитную пленку, что помогает восстановить эластичность и разгладить тонкие морщинки.

Очистка лаурилсульфатами натрия

Лаурил натрия и лауретсульфат натрия (SLS) присутствуют в многочисленных моющих средствах, а также в средствах для умывания лица и тела. Эти соединения обладают сильными очистительными свойствами, способствующими удалению жира и грязи с кожи.

Однако они также могут раздражать чувствительную кожу и вызвать зуд, сухость и покраснение. Поэтому лучше отдавать предпочтение нежным средствам для умывания со сбалансированным pH.

Нанесение средств по уходу за кожей с ароматизаторами

Всем нам нравятся приятные ароматы, поэтому производители не редко добавляют синтетические отдушки в увлажняющие кремы, лосьоны для тела и средства для умывания лица. Это может казаться приятным бонусом, но на самом деле при частом использовании они могут нанести вред сухой, стареющей и подверженной угрям коже.

Ароматизаторы также могут вызвать раздражение и аллергическую реакцию у некоторых людей, в том числе у тех, кто страдает от астмы.

При покупке косметики по уходу и очищению кожи обращайте внимание на наличие полезных компонентов, таких как: гиалуроновая кислота, масло ши, церамиды, глицерин и другие натуральные масла. Кроме того, ищите не комедогенные и не содержащие ароматизаторов или других потенциальных раздражителей продукты.

Полное голодание кожи

Если вы часто посещаете социальные сети, возможно, слышали о термине "голодание кожи". Оно подразумевает перерыв в текущем уходе за лицом, чтобы дать коже отдохнуть и перезагрузиться. Считается, что это позволит вашей коже функционировать естественным образом, не полагаясь на какие-либо средства по уходу. Однако отказ от абсолютно всех косметических средств может быть опасным.

Ни в коем случае нельзя переставать пользоваться солнцезащитным кремом и нежным средством для умывания. SPF является, пожалуй, важнейшим средством по уходу за кожей в любом возрасте.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как сделать макияж в 10 раз более устойчивым и натуральным.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.