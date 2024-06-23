Как правильно использовать матовые тени для век: самые эффектные идеи

Матовые тени помогают создать элегантный и естественный макияж с плавными цветовыми переходами и большой глубиной оттенков. Но главными проблемами, с которыми можно столкнуться при их использовании, является неровное нанесение и неумелая растушевка.

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Между тем профессиональные визажисты убеждают: овладеть этими приемами вообще несложно. OBOZ.UA рассказывает, какие секреты помогут вам наносить матовые тени без ошибок и дефектов.

Используйте праймер для век

Этот продукт поможет идеально разгладить кожу подвижного века. Так что тени лягут поверх него равномерно. Вдобавок праймер надежно закрепит макияж глаз. Но наносите его совсем экономно, чтобы не сделать кожу слишком жирной.

Начните с нюдового цвета

Чтобы весь макияж лег и растушевался равномерно, начните с того, что нанесите на веки тонкий слой максимально природного для вас нюдового оттенка теней. Это станет основой образа, который вы планируете создать, а также облегчит смешивание других оттенков. К тому же выровняет тон кожи в зоне глаз.

Выделите складку

Выделение складок более темным цветом помогает придать взгляду большей глубины. Поэтому возьмите немного более темный оттенок из используемой нюдовой палитры и нанесите его на всю складку. Используйте при этом пушистую кисточку и совершайте легкие движения. Начните с нанесения тонкого слоя продукта и постепенно наслаивайте его, чтобы получить желаемую интенсивность цвета.

Добавьте света

Теперь, когда вы выделили глаза идеальным способом, наберите на кисточку немного светлых теней и нанесите их на подвижное веко. Особое внимание уделите внутреннему уголку. При этом тщательно растушевывайте любые резкие линии. Лайфхак от профессионалов: при работе с матовыми текстурами не слишком медлите. Продукт не должен усесться на коже, тогда его сложно будет растянуть и растушевать.

Внесите заключительные штрихи

Чтобы завершить макияж глаз, нанесите немного того же цвета, что и на подвижном веке под нижние ресницы. Это поможет сделать взгляд более ясным. И, конечно, не забудьте о туши. Без нее макияж глаз будет выглядеть странно.

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