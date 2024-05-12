Как правильно выделить глаза подводкой: королевский лайфхак

Некоторые женщины настолько хорошо овладели искусством макияжа, что при любых обстоятельствах выглядят безупречно. Их техники нанесения косметики одновременно поражают и оставляют множество вопросов.

Королева Испании Летиция одна из тех невероятных женщин, известная своим макияжем глаз. О том, как ее высокости удается добиться такого эффекта, рассказала известная визажистка Сара Амелия Фогг.

Макияж королевы Летиции всегда на высоте. Однако как оказалось, она достигает этого замечательного эффекта с помощью всего одного простого приёма.

Фогг рассказала, что королева использует черную подводку для глаз на ватерлинии, чтобы подчеркнуть свои ресницы и достичь дымчатого эффекта.

Большинство женщин избегают этого метода, ведь боятся, что темная подводка на линии ресниц сделает их глаза визуально меньше и они правы. Действительно, подчеркивание ватерлинии может дать такой эффект, но королева Летиция своим примером демонстрирует, что это не проблема.

При правильном нанесении подводки она выделяет глаза, придает им глубины и делает ресницы более густыми.

Макияж королевы в домашних условиях

Если вы хотите повторить макияж королевы Летиции самостоятельно, то вам следует приобрести водостойкий карандаш для глаз в оттенке, дополняющий ваш цвет глаз и стиль макияжа. Также можно использовать классический черный или темно-коричневый цвет.

Осторожно нажмите пальцем на веки и окрасьте нижнюю и верхнюю ватерлинию, чтобы подчеркнуть форму глаз.

Брови

Также вам следует убедиться, что ваши брови должны быть достаточно разрыхленными и подчеркнутыми, чтобы глаза выглядели открыто.

Именно брови не позволят подводке сильно зрительно уменьшить ваши глаза.

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