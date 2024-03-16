Как правильно красить глаза с нависшими веками: макияж поможет совершить чудо

Нависшие веки – это эстетическая особенность, которая может визуально сделать глаза меньше, а взгляд более усталым. Большинству женщин такими веками не подходят популярные лайфхаки и техники макияжа, потому что они делают их взгляд более тусклым.

Однако существуют методы, с помощью которых можно скорректировать эту особенность и сделать глаза более выразительными и открытыми. Издание Glam поделилось рядом советов, которые помогут превратить нависшее веко в преимущество, а не в недостаток.

Праймер

У людей с нависшими веками часто тени и подводка начинают размазываться и смешиваться между собой, поэтому им обязательно нужно использовать праймер, как основу под макияж.

Добавьте воды в тени

Многие визажисты рекомендуют использовать кремовые тени тем, у кого есть нависшие веки, потому что они гораздо лучше держатся. Но если у вас есть только простые, то просто смешайте их с небольшим количеством воды перед нанесением.

Не используйте слишком темные оттенки

Черный цвет очень сильно тяготит взгляд и визуально уменьшает глаза.

Кроме того, слишком темный, тяжелый макияж может создать иллюзию того, что глаза посажены глубже, чем они есть на самом деле.

Яркие цвета

Хотя темных цветов следует остерегаться, люди с нависшими веками могут смело использовать яркие тени для век и подводки.

Темные тени наносите в складку веки

С помощью темных теней можно визуально углубить складку век и сделать глаза более выразительными.

Ресницы

Сделайте ваши ресницы основным акцентом вашего макияжа. Нанесите несколько слоев туши или воспользуйтесь накладными ресницами. Для лучшего эффекта можно даже нанести светоотражающие средства непосредственно за ресницами. Главное не наносить блестящую косметику на складку век.

Внутренние уголки глаз

Для того чтобы визуально "открыть" глаза, стоит осветлить их внутренние уголки. Для этого можно использовать хайлайтер, белый карандаш, светлые тени или даже блестки.

Ватерлиния

Если вы светлым карандашом прорисуете нижнюю ватерлинию глаз, это непременно их увеличит и раскроет взгляд. Вы можете использовать не только белый цвет, но и светлые бежевые оттенки.

Подчеркните нижние ресницы

После осветления ватерлинии нанесите немного коричневых теней под нижние ресницы и растушуйте. Это зрительно увеличит ваши глаза и откроет взгляд.

Стрелки

На глазах с нависшими веками не очень удобно рисовать стрелки, но следует это сделать, чтобы вытянуть форму глаз.

Просто начинайте выводить стрелку не от последней ресницы, а чуть ниже. Подводкой удлините линию роста ресниц, прежде чем вести стрелку в сторону.

Нанесите блеск на центр веки

Когда люди с нависшими веками открывают глаза, то верхнее веко почти не видно, поэтому необходимо его подчеркнуть.

Нанесите блестки, сияющий хайлайтер или просто блеск для губ на центр верхнего века. Это моментально зрительно увеличит ее.

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