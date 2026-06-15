Как сделать макияж стойким летом: пять секретов

Летняя жара часто превращает макияж в настоящее испытание. Даже самые качественные средства могут "течь" под солнцем, оставляя блеск и размытые контуры.

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В то же время сохранить свежий и ухоженный вид в жару вполне реально – если правильно подойти к подготовке кожи и выбору косметики. И об этих секретах – рассказывает OBOZ.UA.

Подготовка кожи – основа стойкого макияжа

Стойкий макияж начинается еще до нанесения тональных средств. Даже в жару кожа нуждается в увлажнении, ведь пересушивание после солнца или кондиционеров может провоцировать чрезмерное выделение себума.

Лучший вариант для у – т легкие сыворотки с гиалуроновой кислотой и флюиды, которые быстро впитываются и не оставляют липкости. После этого стоит нанести крем с SPF, который летом является обязательным этапом ежедневного ухода.

Дополнительно можно использовать праймер: он выравнивает текстуру кожи, уменьшает видимость пор и помогает макияжу лучше держаться в течение дня.

Легкий тон вместо плотного покрытия

В жаркую погоду плотные тональные кремы часто создают эффект маски и быстро "плывут". Лучшим выбором становятся BB- или CC-кремы, тинты и легкие флюиды на водной основе.

Оптимально выбирать средства с пометкой oil-free, которые не перегружают кожу и уменьшают риск жирного блеска. Также стоит наносить тон только на проблемные участки, заменяя плотное покрытие точечным использованием консилера.

Финальный штрих – т прозрачная рассыпчатая пудра, которая фиксирует макияж без эффекта "перегруженного" лица.

Стойкий макияж глаз в жару

Глаза – т одной из самых уязвимых зон в летнем макияже. Чтобы избежать скатывания теней и растекания подводки, важно начинать с базы под тени.

Для стрелок лучше выбирать водостойкие подводки или гелевые текстуры, которые лучше держат форму. Водостойкая тушь — – базовый продукт лета, который помогает избежать "эффекта панды" даже в самые жаркие дни.

Вместо насыщенных smoky eyes лучше отдать предпочтение легким нюдовым оттенкам или деликатным световым акцентам во внутренних уголках глаз.

Как сделать губы стойкими и ухоженными

В жару губы требуют не меньшего внимания, чем другие зоны лица. Регулярное отшелушивание помогает сделать поверхность гладкой, благодаря чему помада ложится ровнее.

Контурный карандаш помогает удержать форму и предотвращает растекание помады. Самым стойким вариантом остаются матовые помады или тинты, которые держатся часами.

Дополнительную защиту обеспечивает бальзам с SPF, который можно использовать как базу под цвет или как самостоятельное средство ухода.

Фиксация макияжа: заключительный и обязательный этап

Закрепление макияжа — э – ный этап, который часто недооценивают, хотя именно он определяет его стойкость в течение дня.

Фиксирующие спреи помогают "запечатать" макияж и одновременно освежают кожу. Их наносят на расстоянии нескольких десятков сантиметров несколькими легкими распылениями.

В течение дня стоит использовать матирующие салфетки, которые убирают блеск, не повреждая макияж. При необходимости спрей можно нанести повторно для дополнительной фиксации.

Летний макияж не обязательно должен быть сложным или тяжелым. Правильная подготовка кожи, легкие текстуры и грамотная фиксация позволяют сохранять свежий вид даже в жару.

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