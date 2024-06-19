Черная или коричневая подводка для глаз: как выбрать идеальную для каждого случая

Выбор цвета подводки может показаться пустяком, однако именно он может кардинально изменить ваш образ. Поэтому важно подойти к этому с умом.

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Два самых популярных цвета подводки – это черный и коричневый. Они оба имеют преимущества и недостатки, о которых рассказали профессиональные визажисты Томми Риверо и Карли Гиглио.

Преимущества коричневой подводки для глаз

Если вы используете черный цвет, то ваши возможности в макияже несколько ограничены, но если вы работаете с коричневым, то имеете выбор из бесчисленного количества оттенков. Если у вас зеленые глаза, то можете выбрать коричневый с красной ноткой, чтобы выделить их, а если голубые, то попробуйте использовать медные тона.

Также коричневые оттенки по своей сути более светлые и изящные, чем черные. Они имеют менее жесткий вид на тех, у кого светлая кожа и глаза. Поэтому, если вы хотите выглядеть более естественно, то выбирайте их.

Преимущества черной подводки

Черная подводка ассоциируется с классикой, элегантностью и смелостью. Она способна придать драматизм любому образу. Поэтому более гламурные образы, например кошачьи и дымчатые глаза, как правило, выглядят лучше, если сделаны черным цветом.

Также, в отличие от коричневых тонов, которые больше подходят женщинам со светлой кожей, волосами и т.д., черные подходят всем.

Какую подводку выбрать?

Выбор между черной и коричневой подводками для глаз зависит от многих факторов, включая ваш стиль, цветотип и мероприятия, которые вы планируете посетить.

По своей природе черный является более интенсивным цветом, чем коричневый. Помните об этом и выбирайте черную подводку, если хотите выглядеть ефектно, и коричневую для создания более сдержанного образа.

Также учитывайте свои навыки в макияже. Если вы умеете рисовать стрелки с закрытыми глазами, то нет никаких проблем. Однако если вы не уверены в своих движениях, то лучше выберите коричневый цвет.

Если вы совершите ошибку жидким черным лайнером, то ее будет очень трудно убрать, ведь черные разводы будут очень заметными и вам придется использовать много мицеллярной жидкости.

В конце-концов, нанесите на глаза обе подводки и посмотрите, какая вам лучше подходит.

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