Как покрасить волосы на Новый год: трендовые цвета

Новый год — идеальный момент для изменений, особенно когда речь идет о внешности. Изменение цвета волос может освежить образ, подчеркнуть черты лица и добавить уверенности. Зимой оттенки выглядят иначе из-за холодного освещения, бледной кожи и насыщенных тканей в гардеробе.

Видео дня

Именно поэтому стилисты советуют выбирать более глубокие, теплые и более "дорогие" на вид цвета. В этом году в тренде как мягкие натуральные тона, так и выразительные акцентные оттенки. Рассказываем, какие цвета волос стоит рассмотреть для новогоднего обновления.

Теплый каштан с медным отливом

Этот оттенок станет идеальным компромиссом для тех, кто хочет добавить волосам тепла, но не готов к яркой рыжей гамме. Цвет сдержанный и натуральный, сочетающий глубину брюнета с легким медным сиянием. Он придает образу мягкости и хорошо подходит для зимнего сезона, когда хочется теплых акцентов без чрезмерной яркости.

Бежевый балаяж

Бежевый балаяж — выбор для тех, кто стремится осветлить волосы без радикальных изменений. Кремовые и медовые оттенки сочетаются с более темными корнями, создавая эффект естественного отрастания. Такой цвет выглядит ухоженно даже через несколько месяцев и не требует частого обновления, что особенно удобно зимой.

Мягкий блонд с эффектом сияния

Этот оттенок вдохновлен песчаными тонами пустыни и отличается минимальным контрастом. Цвет выглядит спокойно, благородно и добавляет волосам визуальной густоты. Особенно выигрышно он подчеркивает кожу зимой, когда естественный загар исчезает и хочется дополнительного света в образе.

Брюнет с золотом

Зимний "ореховый" брюнет — это сочетание светло-коричневой базы и тонких нейтрально-золотых переливов. Такой цвет добавляет волосам движения, блеска и выглядит очень элегантно. Он прекрасно сочетается с зимним гардеробом и выглядит эффектно как на гладких прическах, так и на волнах.

Бургунди

Насыщенный бордовый оттенок с шоколадной основой — настоящий фаворит праздничного сезона. Он добавляет образу яркости, не выглядя слишком экстравагантно. Такой цвет освежает тон лица, добавляет тепла коже и ассоциируется с роскошью — идеальный выбор для новогодней ночи.

Абрикосовый блонд

Этот оттенок станет спасением для тусклого или пересушенного блонда. Легкий абрикосовый нюанс добавляет волосам сияния и мягкости, не меняя цвет кардинально. Он особенно хорошо подходит к холодным подтекстам кожи и позволяет осторожно поэкспериментировать с рыжими нотами.

Теплый эспрессо

Глубокий эспрессо с шоколадными акцентами — универсальный вариант для зимы. Этот цвет выглядит роскошно, добавляет волосам блеска и балансирует как теплые, так и холодные тона кожи. Если вы задумывались о затемнении или обновлении брюнета — теплый эспрессо станет беспроигрышным выбором для праздничного сезона.

OBOZ.UA ранее писал о стрижках, которые будут актуальны вопреки времени.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.