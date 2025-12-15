Никогда не выйдут из моды: какие стрижки считаются культовыми

В мире красоты есть тенденции, которые вспыхивают и исчезают за несколько сезонов. Но некоторые стрижки выдерживают проверку временем. Они адаптируются, обновляются, но сохраняют свою узнаваемую форму, доказывая: настоящая классика не стареет.

Эти стрижки стали культовыми. Они пережили десятилетия, эпохи и тренды, оставаясь универсальными и актуальными независимо от времени, возраста или модного контекста. OBOZ.UA рассказывает, какие стрижки никогда не выйдут из моды.

Боб

Боб – стрижка-легенда, которая стала символом свободы и современности еще в 1920-х. Ее популярность держится и сегодня благодаря универсальности и множеству вариаций.

Что делает его культовым:

длина от скул до подбородка ;

; возможность адаптации под любую текстуру волос;

гармоничное сочетание с различными видами челок.

Боб легко подстраивается под разные формы лица. Удлиненные передние пряди деликатно удлиняют круглое лицо, а мягкие градуированные слои смягчают квадратные черты. Эта стрижка одновременно придает образу элегантности и уверенности, именно поэтому остается вневременной.

Каре

Каре часто путают с бобом, но различия между ними принципиальные.Каре имеет более четкий, ровный срез и длину от подбородка до плеч.

Почему каре – классика:

ровная линия среза создает иллюзию густых, плотных волос ;

; подходит обладательницам тонкой структуры волос ;

; легко стилизуется в гладком или текстурном варианте.

Французское каре – особая отдельная история: немного короче, немного небрежное, с легкой челкой.

Пикси

Пикси – самая смелая стрижка в этом списке. Ее популярность начинается с 50-х годов, когда Одри Хепберн сделала короткие волосы символом женственности и смелости.

Преимущества пикси:

открывает лицо и акцентирует внимание на глазах, скулах, губах ;

; имеет множество вариаций : от гладкой до текстурированной;

: от гладкой до текстурированной; подходит для прямых и волнистых волос ;

; невероятно проста в укладке.

Пикси требует регулярной корректировки каждые 4–6 недель, чтобы сохранять форму. Такой вариант подходит тем, кто любит дисциплину и минимум времени на укладку в будни.

Каскад

Каскад – классика 70-х и начала 2000-х, которая блестяще адаптировалась к современным трендам. Это стрижка, добавляющая волосам движения, легкости и объема.

Его главные преимущества:

подходит волос любой длины – от миди до длинных ;

; создает естественную динамику даже на тонких прядях.

Универсальность каскада позволяет регулировать эффект в зависимости от потребностей: мягкие переходы – для тонких волос, более выраженные слои – для густых.

Ровный срез

Гладкий и плотный прямой срез на средней или длинной длине считается особой формой элегантности.

Прямой срез придает волосам визуальной густоты, делает силуэт прически структурным и аккуратным.

Прямой срез требует ухоженных волос: секущиеся кончики сразу разрушают эффект. Такая стрижка лучше всего работает на прямых или легких волнистых волосах. Обладательницам очень вьющихся локонов стоит учитывать, что четкость линии может теряться в завитках.

