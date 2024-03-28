Как подобрать идеальный цвет помады: необычный лайфхак

Найти идеальный оттенок помады для повседневного макияжа – задача непростая. Неправильный цвет может придать лицу нездоровый, усталый вид или сделать вас заметно старше визуально. Но как определить, какой цвет помады идеален именно для вас?

Эксперты по макияжу убеждают, что сделать это проще, чем вы можете вообразить. Вам даже не придется наносить тестовый образец себе на кожу. OBOZ.UA рассказывает о трюке с пальцами, с которым вы никогда больше не ошибетесь и всегда будете выбирать идеальный цвет.

Когда в следующий раз окажетесь в магазине, где будете выбирать себе помаду, подойдите к стойке с образцами и сожмите кончик пальца руки, чтобы к нему прилила кровь. Оттенок, который он приобретет, и есть ваш идеальный цвет. Ищите продукт, который максимально повторял бы цвет кончика пальца.

А чтобы обеспечить ровное покрытие и стойкость цвета, не забывайте об увлажнении губ. За несколько минут перед тем, как нанести помаду, воспользуйтесь бальзамом. Дайте ему полностью впитаться, а остатки сотрите бумажной салфеткой. Тогда помада хорошо ляжет на увлажненные губы, не будет скатываться и трескаться. И не забывайте о карандаше для создания контура. Он поможет помаде не растекаться по краям.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как выбрать идеальный тип продукта для макияжа губ – помаду, блеск или масло.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.