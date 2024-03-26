Как сделать макияж максимально натуральным: простые секреты

Макияж – это сфера для самовыражения, в которой нет жестких правил. Лучшие советы направлены на подчеркивание природной красоты и сияния кожи.

В сети набирает популярность лайфхак, который поможет добиться безупречного тона кожи, при этом макияж будет выглядеть максимально натурально. После эпохи четкого и насыщенного контуринга в тренде сейчас минималистичный подход.

Социальные сети теперь переполнены советами и техниками, направленными на достижение свежего цвета лица с естественным румянцем. Профессиональная визажистка Кэти Джейн Хьюз рассказала об эффективной технике нанесения тонального основания. Вместо того чтобы проводить кисточкой непосредственно по лицу, Хьюз предлагает втирать кисточку с основанием в ладонь круговыми движениями перед нанесением.

Лайфхак обеспечит равномерное распределение тонального крема, предотвращая пресловутый эффект слипания или скатывания в морщины. Конечным результатом станет цвет лица, излучающего природное сияние. Указанный способ нанесения макияжа устраняет риск перегрузки кожи избыточным количеством продукта.

Можно также использовать альтернативы, такие как тонированные увлажняющие, BB или CC-крема. Эти средства обеспечивают легкое покрытие, позволяя коже сиять. Вы также можете использовать консилер выборочно на пятнах или покраснениях, а затем нанести полупрозрачную пудру.

Выбор лучшего натурального основания зависит от вашего типа кожи и предпочтений. Ищите бренды, которые предлагают тональные средства на минеральной или водной основе, поскольку они, как правило, обеспечивают более натуральное покрытие.

Дерматологи говорят, что важнейшим элементом повседневного ухода за кожей является защита от солнца. Как объединить макияж с солнцезащитным кремом – читайте в материале.

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