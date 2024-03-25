Как добиться эффекта сияющей кожи: очень быстрый лайфхак. Видео

С возрастом или при неправильном уходе кожа становится тусклой и обезвоженной. Достичь природного сияния в таком случае становится достаточно сложно. Некоторые средства могут неровно ложиться на кожу или скатываться в течение дня, а слишком плотные тональные основания создадут эффект маски, к тому же забиваясь в морщинки.

В сети набирает популярность быстрый, но очень эффективный лайфхак, который поможет сделать кожу сияющей. Пригодятся средства, которые, с высокой вероятностью, уже есть в вашей косметичке.

Лайфхак для сияния

Достичь эффекта естественного сияния, придерживаясь баланса, чтобы кожа не выглядела жирной и жирной – задача со звездочкой.

Визажистка Шрутти Бхатт посоветовала очень простой лайфхак. На создание макияжа она потратила примерно 10 секунд, использовав при этом необычное средство, чтобы добавить деликатного румянца на своих щеках.

Пошаговая инструкция

Прежде всего следует нарисовать зигзаг на щеке с помощью карандаша для губ нюдового розового цвета. Важно не прогадать с тоном – оттенок должен быть максимально нейтральным, чтобы идеально гармонировать с кожей. Далее следует нанести основу – это может быть хайлайтер, консилер или ваш любимый тональный крем. Переходим к закреплению результата: распылите на кисточку увлажняющий спрей и нанесите на щеки и скулы, чтобы получить природное сияние.

Сочетание жесткой кремовой текстуры карандаша для губ с жидким хайлайтером создаст красивый нежно-розовый румянец.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что кроме очевидного природного цвета кожи именно подтон играет важную роль в том, какая цветовая палитра подойдет для макияжа. Подтон может быть холодным, теплым или нейтральным. Как определить свой подтон с помощью простого теста – читайте в материале.

Также OBOZ.UA делился лайфхаками использование консилера для глубоко посаженных глаз.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.