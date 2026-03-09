Как освежить волосы без сухого шампуня: быстрый трюк

Иногда волосы уже на следующий день после мытья выглядят не такими свежими, как хотелось бы. В такой ситуации многие люди используют сухой шампунь, чтобы быстро вернуть прическе опрятный вид.

Однако частое применение этого средства может вызвать дискомфорт и пересушивать кожу головы. Зато в социальных сетях распространился простой лайфхак, который позволяет освежить волосы всего за несколько минут.

Как быстро освежить волосы

Сухой шампунь давно стал популярным средством для быстрого обновления прически. Он помогает убрать лишнюю жирность у корней и создать ощущение чистоты волос.

Впрочем, специалисты отмечают, что регулярное использование такого средства может иметь негативные последствия. Порошковые компоненты способны закупоривать поры кожи головы, вызывать зуд и постепенно пересушивать волосы. Из-за этого локоны могут становиться ломкими и терять естественный блеск.

Недавно пользовательница TikTok Мелисса Товар поделилась простым способом, который помогает быстро освежить прическу без дополнительных средств. Ее видео быстро стало вирусным, а пользователи сети начали активно испытывать этот метод.

Суть лайфхака заключается в том, чтобы помыть только передние пряди волос, которые обрамляют лицо. Именно эта часть прически чаще всего быстро жирнеет из-за прикосновений рук или использования косметики для лица.

Как выполнить этот трюк

Сначала нужно собрать основную часть волос в хвост или пучок, оставив лишь передние пряди. После этого их слегка смачивают в раковине, быстро моют шампунем и тщательно смывают водой. Далее волосы высушивают полотенцем, а затем укладывают феном и круглой щеткой. Поскольку обрабатывается лишь небольшая часть волос, вся процедура занимает примерно пять минут.

Секрет эффективности такого способа заключается в визуальном эффекте. Чистые и объемные пряди вокруг лица создают впечатление свежей и ухоженной прически.

Когда эти локоны красиво уложены, они привлекают основное внимание. В результате вся прическа выглядит так, будто волосы только что вымыли и уложили в салоне.

Такой лайфхак позволяет значительно сократить время на утренние сборы. Вместо полного мытья и сушки волос достаточно нескольких минут, чтобы быстро привести прическу в порядок.

Метод также помогает реже пользоваться сухими шампунями и избегать их возможного негативного воздействия на волосы и кожу головы. Поэтому этот простой трюк все чаще используют люди, которые хотят выглядеть опрятно даже в очень насыщенном графике.

