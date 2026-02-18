'Перестанет расти': можно ли сушить волосы головой вниз

Сушка волос головой вниз годами считается вредной привычкой, которая якобы провоцирует выпадение и замедляет рост. Этот миф активно распространяется в соцсетях и часто воспринимается как безоговорочная истина.

Впрочем, специалисты по уходу за волосами уверяют: реальность значительно отличается от популярных страшилок.

Многие верят, что наклон головы во время сушки усиливает приток крови к коже, а горячий воздух фена может "перегреть" волосяные фолликулы. Также бытует мнение, что именно в таком положении люди чаще замечают выпавшие волосы и ошибочно связывают это со способом сушки. Именно эти аргументы и стали основой для предостережений, которые передаются из поколения в поколение.

На самом деле, как отмечают специалисты, волосяные фолликулы расположены слишком глубоко, чтобы стандартная температура фена могла им навредить. Выпадение волос – естественный процесс, который происходит независимо от позы, в которой его сушат. Поэтому утверждения об "остановке роста" не имеют анатомического или физиологического подтверждения.

Трихолог Ольга Понятовская публично опровергла этот миф, отметив, что сушить волосы головой вниз не только можно, но и во многих случаях полезно. По ее словам, положение тела во время сушки никоим образом не влияет на скорость роста или здоровье фолликулов. Зато такая поза помогает улучшить внешний вид прически.

Среди преимуществ сушки волос с наклоненной головой специалист выделяет естественный объем у корней, лучшее высыхание затылочной зоны и уменьшение "прилипания" волос к коже головы. Именно поэтому этот метод часто используют стилисты для создания более пышной укладки без дополнительных средств.

Как правильно мыть и сушить волосы

Кроме развенчания мифов, трихолог советует придерживаться простых, но важных правил ухода. Волосы стоит мыть тогда, когда они в этом нуждаются, сосредотачиваясь именно на очищении кожи головы, а не длины. Маски и кондиционеры следует наносить только после того, как с волос слили лишнюю воду.

Специалисты также отмечают: волосы нужно высушить в течение нескольких минут после мытья, обязательно используя термозащиту.

Не рекомендуется ложиться спать с мокрыми волосами, злоупотреблять сухими шампунями или слишком туго их стягивать. Именно эти факторы, а не положение головы во время сушки, могут реально влиять на состояние и густоту волос.

