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Как нужно мыть расчески: советы профессионалов, о которых часто забывают

Анна Онищенко
Lady Oboz
2 минуты
177
Как нужно мыть расчески: советы профессионалов, о которых часто забывают

Каждый из нас знает, как важно регулярно мыть голову, чтобы волосы были чистыми и здоровыми. Однако инструменты по уходу за ним также нуждаются в чистке.

Загрязненная расческа может отрицательно влиять на здоровье ваших волос. Поэтому трихологи и другие специалисты рассказали изданию Vogue, как правильно заботиться о расческе.

Когда вы расчесываете волосы грязной щеткой для волос, то переносите на него всю грязь, мертвые клетки кожи и накопившиеся там бактерии. В худшем случае это может привести к раздражению или кожным инфекциям. Чтобы этого избежать, нужно регулярно чистить свои расчески.

Как часто мыть расческу?

Во-первых, после каждого использования, следует убирать из расчески остатки волос.

Во-вторых, то, как часто нужно мыть расчески зависит и от материала, из которого они сделаны, и от типа ваших волос.

Например, обычно нужно мыть щетки для волос из синтетических материалов раз в неделю, но если у вас густые или жесткие волосы можно это делать раз в две недели.

Если вы используете средства для укладки или лаки для волос, то расчески нужно мыть еще чаще. В то же время, если ваши расчески сделаны из дерева, их можно чистить реже.

Как нужно мыть расчески: советы профессионалов, о которых часто забывают

Как чистить расческу?

Синтетические щетки из непористых материалов, силикона, твердого пластика или резины достаточно легко мыть. Для этого понадобится только вода и шампунь.

Сначала уберите все волосы из расчески, затем замочите ее в мыльной воде примерно на 10-15 мин.

Если вы используете деревянные гребешки или щетки из натуральных материалов, то сбрызните их мыльной водой из пульверизатора, руками потрите все загрязнения, промойте теплой водой и положите сушиться.

Уксус

Пищевый уксус поможет избавиться от кожного жира и продуктов, содержащих полимеры, такие как лаки для волос и гели. Кроме того, уксус обладает антибактериальными свойствами.

Если вам нужно тщательно почистить свою расческу, то смешайте уксус с водой в пропорции 1:1 и замочите в этом растворе свою расческу примерно на 15-30 мин. Затем тщательно промойте под проточной подой и высушите.

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