Как нужно мыть расчески: советы профессионалов, о которых часто забывают

Каждый из нас знает, как важно регулярно мыть голову, чтобы волосы были чистыми и здоровыми. Однако инструменты по уходу за ним также нуждаются в чистке.

Загрязненная расческа может отрицательно влиять на здоровье ваших волос. Поэтому трихологи и другие специалисты рассказали изданию Vogue, как правильно заботиться о расческе.

Когда вы расчесываете волосы грязной щеткой для волос, то переносите на него всю грязь, мертвые клетки кожи и накопившиеся там бактерии. В худшем случае это может привести к раздражению или кожным инфекциям. Чтобы этого избежать, нужно регулярно чистить свои расчески.

Как часто мыть расческу?

Во-первых, после каждого использования, следует убирать из расчески остатки волос.

Во-вторых, то, как часто нужно мыть расчески зависит и от материала, из которого они сделаны, и от типа ваших волос.

Например, обычно нужно мыть щетки для волос из синтетических материалов раз в неделю, но если у вас густые или жесткие волосы можно это делать раз в две недели.

Если вы используете средства для укладки или лаки для волос, то расчески нужно мыть еще чаще. В то же время, если ваши расчески сделаны из дерева, их можно чистить реже.

Как чистить расческу?

Синтетические щетки из непористых материалов, силикона, твердого пластика или резины достаточно легко мыть. Для этого понадобится только вода и шампунь.

Сначала уберите все волосы из расчески, затем замочите ее в мыльной воде примерно на 10-15 мин.

Если вы используете деревянные гребешки или щетки из натуральных материалов, то сбрызните их мыльной водой из пульверизатора, руками потрите все загрязнения, промойте теплой водой и положите сушиться.

Уксус

Пищевый уксус поможет избавиться от кожного жира и продуктов, содержащих полимеры, такие как лаки для волос и гели. Кроме того, уксус обладает антибактериальными свойствами.

Если вам нужно тщательно почистить свою расческу, то смешайте уксус с водой в пропорции 1:1 и замочите в этом растворе свою расческу примерно на 15-30 мин. Затем тщательно промойте под проточной подой и высушите.

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