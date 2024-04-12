Как надежно замаскировать темные круги под глазами: гениальный лайфхак для макияжа

Темные круги под глазами – распространенная проблема, которая может портить даже самый безупречный макияж. Они могут заставить вас выглядеть уставшими, больными или даже старше, чем вы есть на самом деле.

Существует множество консилеров, кремов и других продуктов для макияжа, обещающих убрать темные круги, но даже самая дорогая косметика не всегда помогает. Поэтому Vogue поделился одним действенным лайфхаком, что поможет вам надежно замаскировать все недостатки.

Многие женщины сталкиваются с тем, что при попытке замаскировать темные круги плотным консилером, из-под него все равно пробивается некрасивый оттенок усталости. Как следствие, кожа под глазами выглядит слишком серой или оранжевой.

Кроме того, избыток продукта не редко приводит к появлению дополнительных складок и подчеркивает имеющиеся морщины.

Причина появления темных кругов под глазами

Темные круги под глазами появляются, когда кожа вокруг глаз становится слишком тонкой или бледной, поэтому кровеносные сосуды под ней начинают проступать. Причин их появления множество. Самые распространенные – это усталость, недосыпание, старение, стресс, регулярное трение глаз или генетика.

Как скрыть темные круги под глазами

Для начала нужно хорошо увлажнить кожу. Для этого можно использовать специальный крем или гель для глаз. Равномерно нанесите средство и дождитесь, пока оно не впитается.

Затем делайте основу под макияж, так же как обычно, используя SPF и праймер.

Главный секрет этого лайфхака, как бы странно это ни звучало, состоит в красной помаде.

Перед использованием консилера нанесите ее на самые темные участки под вашими глазами и растушуйте пальцами. Красный нейтрализует некоторые цвета и будет значительно легче перекрыть, чем синий или фиолетовый.

Теперь возьмите консилер и нанесите его на внутренние, наружные уголки глаз и область под глазами так, чтобы перекрыть помаду. Для закрепления эффекта можно в конце все это припудрить.

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