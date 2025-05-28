Как носить черную одежду летом: стильные варианты

О том, можно ли носить черный цвет в жару, споры не прекращаются никогда. Бесспорно одно – этот цвет всегда остается на пике моды и найдется немало людей, которые не откажутся от черного в гардеробе ни при каких обстоятельствах.

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Специально для фанатов этого цвета издание In Style собрало целый список способов, которыми черный можно имплементировать в свои летние луки. Для этого редакторы издания изучили луки жителей модной столицы США – Нью-Йорка.

Выразительный контраст

Чтобы выглядеть модно и заметно на улицах летнего мегаполиса, и при этом не страдать от жары, сочетайте черный цвет с контрастным белым. Хотите еще большей выразительности, комбинируйте не только противоположные цвета, но и посадку вещей. Например, сочетайте облегающий черный топ с просторными белыми джинсами или узкие черные шорты с романтичной белой блузой.

Удлиненные шорты

Шорты длиной до колена – безусловный тренд этого сезона. Они более сдержанные и элегантные и подходят для большинства ситуаций, в том числе достаточно формальных. Хотите сделать такие шорты еще более универсальными? Выбирайте их в черном цвете.

Топы на одно плечо

Топы, которые носятся на одно плечо, безупречный выбор для жаркого лета, ведь позволяют коже свободно дышать и при этом выглядят сдержанно, хотя и сексуально. Даже если вещь сделана из ткани черного цвета, она не будет сильно паркой. А еще выгодно подчеркнет ваш загар.

Длина макси

На самом деле, эксперты говорят, что не так важен цвет одежды в жару, как правильный крой. Свободное платье длины макси позволит воздуху проникать под вашу одежду и при этом спрячет ноги от палящих лучей. К тому же такая вещь всегда выглядит элегантно и изысканно. Все, что вам остается, это выбрать фасон, который идеально вам подходит.

Объемные вещи

По тому же принципу в жару стоит обратить внимание на объемные вещи. Такие как топы-бандо на резинке, собранные в многочисленные мелкие складки, или широкие юбки. Черный цвет только подчеркнет архитектурность такого лука. И при этом одежда будет оставаться легкой и воздушной.

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