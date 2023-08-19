Как не переплачивать за дополнительный багаж в путешествии: эти хитрости позволят сэкономить

Багаж – едва ли не главная проблема, которая постигает туристов на пути, особенно самолетами. Неожиданные расходы могут ожидать путешественников в аэропорту из-за перевеса или больших габаритов.

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Для путешествий нужно выбрать функциональные сумки и не брать с собой вещи первой необходимости. OBOZREVATEL собрал практические советы, как обойтись без дополнительных расходов на багаж (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Размер чемодана

При покупке билета онлайн следует обращать внимание на габариты багажа, который позволяет авиакомпания. Он не всегда стандартный. К примеру, бюджетные авиакомпании всегда требуют дополнительную плату и включают в стоимость билета лишь маленькую сумку до 8 килограммов.

Выбор сумки

Если вы не хотите переплачивать, то беспроигрышным вариантом будет мягкая сумка или рюкзак. В этом случае сотрудники авиакомпании могут не проверять вес. Не экономьте на покупке чемодана, выбирайте модель с отделениями, карманами и перегородками. Каждое пустое пространство можно заполнить. Оптимальная организация не только поможет избежать платы за багаж, но позволит легко найти свои вещи во время отпуска.

Предметы первой необходимости

Путешествовать с легкостью можно только если вы берете з собой вещи первой необходимости. Тяжелый чемодан, куча вещей и лишние расходы могут испортить отпуск. Прежде чем начать заполнять чемодан, найдите время, чтобы составить список предметов, которые пригодятся во время поездки. Это позволит оставаться организованными и не будет соблазна взять лишние предметы.

Надевайте тяжелое на себя

Тяжелые кроссовки, пальто или свитер следует одеть на себя, а не класть в чемодан. Таким образом в чемодан может влезть больше важных вещей, которые занимают меньше места. Тяжелые и габаритные вещи можно нести в руках, их не нужно класть на весы в аэропорту.

Методы упаковки

Следует максимизировать пространство в чемодане с помощью правильных методов упаковки. Используйте компрессионные пакеты для уменьшения объема, которые могут значительно оптимизировать доступное пространство. Одежду следует скручивать в рулеты, так они будут занимать меньше места.

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