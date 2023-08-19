Как не переплачивать за дополнительный багаж в путешествии: эти хитрости позволят сэкономить
Багаж – едва ли не главная проблема, которая постигает туристов на пути, особенно самолетами. Неожиданные расходы могут ожидать путешественников в аэропорту из-за перевеса или больших габаритов.
Для путешествий нужно выбрать функциональные сумки и не брать с собой вещи первой необходимости. OBOZREVATEL собрал практические советы, как обойтись без дополнительных расходов на багаж (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
- Размер чемодана
При покупке билета онлайн следует обращать внимание на габариты багажа, который позволяет авиакомпания. Он не всегда стандартный. К примеру, бюджетные авиакомпании всегда требуют дополнительную плату и включают в стоимость билета лишь маленькую сумку до 8 килограммов.
- Выбор сумки
Если вы не хотите переплачивать, то беспроигрышным вариантом будет мягкая сумка или рюкзак. В этом случае сотрудники авиакомпании могут не проверять вес. Не экономьте на покупке чемодана, выбирайте модель с отделениями, карманами и перегородками. Каждое пустое пространство можно заполнить. Оптимальная организация не только поможет избежать платы за багаж, но позволит легко найти свои вещи во время отпуска.
- Предметы первой необходимости
Путешествовать с легкостью можно только если вы берете з собой вещи первой необходимости. Тяжелый чемодан, куча вещей и лишние расходы могут испортить отпуск. Прежде чем начать заполнять чемодан, найдите время, чтобы составить список предметов, которые пригодятся во время поездки. Это позволит оставаться организованными и не будет соблазна взять лишние предметы.
- Надевайте тяжелое на себя
Тяжелые кроссовки, пальто или свитер следует одеть на себя, а не класть в чемодан. Таким образом в чемодан может влезть больше важных вещей, которые занимают меньше места. Тяжелые и габаритные вещи можно нести в руках, их не нужно класть на весы в аэропорту.
- Методы упаковки
Следует максимизировать пространство в чемодане с помощью правильных методов упаковки. Используйте компрессионные пакеты для уменьшения объема, которые могут значительно оптимизировать доступное пространство. Одежду следует скручивать в рулеты, так они будут занимать меньше места.
Ранее OBOZREVATEL писал о трюках, которые помешают вору проникнуть в гостиничный номер. Зайти и украсть комнату посторонним людям очень легко.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!