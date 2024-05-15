Как научиться профессионально наносить тени для век: советы для новичков

Придать взгляду выразительности помогут тени для век, однако важно знать нюансы по нанесению и растушеванию. Формы глаз очень разные, поэтому нет универсальной техники, которая подойдет абсолютно всем. Это же можно сказать и о цветовой гамме. Тени следует подбирать, учитывая тон кожи, цвет глаз и оттенок волос.

Есть несколько советов, которые помогут освоить процедуру нанесения. Как научиться профессионально наносить тени для век – рассказало издание Glamour.

Совет 1

Используйте по крайней мере две (а лучше больше) кисточки для макияжа. Если вы используете только одну кисточку вам: а) придется промывать ее между каждым цветом и б) придется выбирать между точностью и безупречным сочетанием.

Следует приобрести по крайней мере три варианта:

синтетическая кисточка с коротким ворсом подойдет для нанесения пигмента на веки, поскольку набирает максимум продукта.

пушистая круглая кисточка нужна для растушевки;

округлая щеточка с плотной щетиной – для контура под глазами для четкости.

Совет 2

Важно предварительно подготовить область вокруг глаз, чтобы тени не скатывались в мимические морщинки. Этап предварительного увлажнения также поможет создать более насыщенные цвета и увеличить долговечность макияжа. Визажисты советуют наносить тени перед тональным кремом.

Лора Шеперд, визажистка Cosmetics à la Carte, отметила, что качественный праймер поможет "впитать" кожный жир. Если у вас очень жирные веки, вы можете после праймера слегка посыпать их полупрозрачной пудрой.

Совет 3

Выбирая оттенки, ориентируйтесь на сочетание светлых и темных цветов, начиная с первого. Визажистка Анна Лингис из W7 Cosmetics отметила, что переход от светлого к темному даст вам больше контроля над растушевкой.

Простой способ начать – нанести более светлый оттенок на все веко (с помощью короткой синтетической кисточки), а затем добавить небольшое количество более темного оттенка на внешнюю складку и растушевать (с помощью пушистой куполообразной кисти).

Совет 4

Попробуйте выделить естественную складку на веке, обычно расположенную там, где заканчивается верхний край глазного яблока. Смотря прямо в зеркало с открытыми глазами, кисточкой нанесите выбранный оттенок над веком. Техника сut сrease – особый тренд в макияже. Акцент при этом делается на складке с использованием темных оттенков теней разных текстур для создания эффекта легкой дымки.

Совет 5

Смешивание – лучший способ смягчить темные оттенки и создать плавный переход от цвета к цвету, но с этим можно переборщить. Если ваши тени для век начинают выглядеть расплывчатыми и неравномерными, вы слишком их растушевали.

Если вы хотите усилить оттенок, просто добавьте воду – советуют визажисты. Используйте небольшую синтетическую кисточку и смочите ее водяным туманом, например, с помощью пульверизатора.

Закончив наносить тени для век, воспользуйтесь консилером – он должен быть на один оттенок светлее тонального крема. Нанесите от внутреннего уголка глаза до начала брови.

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