Как наносить консилер, как профессиональный визажист: экспертные советы

Консилер – совершенно незаменимый продукт в косметичке любой любительницы макияжа. Но правильно ли вы его наносите?

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Визажисты говорят, чтобы избежать таких проблем, как высыхание продукта на коже, его скатывание и расстрескивание, достаточно научиться главным секретам применения консилера. OBOZ.UA рассказывает об этих секретах подробнее.

Начните с очищения

Чтобы консилер безупречно лег на кожу, она должна быть чистой и свежей. Не забывайте о регулярном отшелушивании – так вы избавляетесь от отмерших клеток кожи, которые закупоривают поры и мешают макияжу ровно ложиться. И никогда не пропускайте этап увлажнения.

Не игнорируйте нанесение праймера

Нет ничего хуже, чем сделать удачный макияж, а сразу после выхода из дома заметить, что он начал портиться. Чтобы обеспечить консилеру безупречную стойкость в течение нескольких часов, под него нужно наносить праймер. Он сделает кожу более гладкой, а слой косметики более равномерным, тонким и выносливым.

Используйте базу

Перед нанесением консилера важно выровнять тон лица. Для этого воспользуйтесь небольшим количеством тонального или СС/ВВ крема. Таким образом, вы будете четко видеть те зоны, где использование консилера действительно необходимо и ограничитесь минимумом продукта. Небольшой лайфхак: в косметичке стоит иметь два оттенка средства: один – в тон кожи для устранения проблем и второй – на несколько тонов светлее, чтобы делать акценты в макияже.

Осветлите область под глазами одним из двух способов

Для создания легкого и сияющего образа необходимо осветлить зону под глазами. Сделать это можно одним из двух проверенных способов. Первый применяется, когда проблем не так много. Нанесите по капле консилера во внутренний и наружный уголок глаза и хорошо его растушуйте. При необходимости добавьте еще немного продукта.

Если вам нужен более плотный макияж или маскировки требуют действительно значительные перепады тона, нарисуйте два перевернутых треугольника под глазами и заполните их продуктом. А затем хорошо растушуйте его кистью, спонжем или пальцами. Но старайтесь не слишком растягивать консилер, чтобы он не выглядел неопрятно.

Применяйте консилер точечно

Чтобы скрыть прыщи и темные пятна, используйте консилер с полным покрытием, который не размазывается и не тускнеет в течение дня. Его нужно наложить точечно на проблемные зоны и под тональную основу, а не поверх нее. При необходимости можно нанести еще один слой светлого консилера уже на подготовленное лицо.

Устраните покраснения и не забудьте нос

Обязательно наносите, а не перетаскивайте консилер, применяя его вокруг носа и поверх красных пятен. Оптимальная техника это накладывать и растушевывать его безымянным пальцем с помощью легких похлопываний. Отдельное внимание уделяйте складке вокруг носа. Затем окуните влажную губку для макияжа в рассыпчатую пудру и нанесите сверху тонким слоем для закрепления.

Кстати, о пудре

Пудра не только зафиксирует ваш макияж, но и поможет предотвратить скатывание консилера. Покройте все лицо легкой полупрозрачной вуалью пудры, а затем нанесите сверху спрей для фиксации. Он обеспечит мейку дополнительную стойкость, а коже придаст свежее сияние.

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