Как нанести румяна, чтобы вы выглядели моложе: есть 4 способа

Румяна могут визуально изменить пропорции лица, сделать черты более мягкими, а вид – моложе и свежее. Правильное нанесение румян все чаще воспринимают как способ подчеркнуть естественную красоту без сложного контуринга.

Видео дня

Есть как минимум четыре техники, которые помогают достичь разного эффекта – от юного сияния до визуального лифтинга. Эксперт Кристен Доминик рассказала о лайфхаках для макияжа.

Румяна под глазами

Один из вариантов нанесения помогает быстро вернуть лицу свежесть, если кожа кажется уставшей или тусклой. Для этого румяна наносят чуть ниже глаз, мягкими округлыми движениями.

Такой способ создает эффект естественного румянца в центре лица. Благодаря этому общий образ становится моложе, нежнее и бодрее.

Румяна на скулах

Если хочется подчеркнуть скулы без контуринга, можно нанести румяна по верхней линии скул. Такая техника помогает визуально сделать костную структуру более четкой и изящной.

В результате лицо становится более скульптурным, но при этом эффект остается более мягким, чем после классического контуринга. Именно поэтому такой вариант часто кажется естественным в повседневном макияже.

Горизонтальное нанесение

Если вам кажется, что лицо слишком удлиненное, румяна можно наносить горизонтальнее – от щеки к щеке, с легким заходом на нос. Такой прием помогает визуально сделать черты более сбалансированными.

Эта техника будто сокращает вертикаль лица и смещает акцент к центру. Благодаря этому внешность становится более гармоничной, а пропорции – более мягкими.

Лифтинг-эффект с помощью румян

Еще один способ особенно нравится тем, кто хочет визуально приподнять черты лица и убрать впечатление усталости. Для этого румяна наносят на высокие точки лица, формируя четкую зону нанесения, которая работает на эффект подтянутости.

Главное здесь – не растягивать продукт слишком высоко или вниз, а аккуратно растушевывать его именно там, где он уже лежит.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно наносить консилер, чтобы он не забивался в кожу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.