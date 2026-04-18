Как мгновенно избавиться от отеков под глазами: безотказные способы

Отеки под глазами чаще всего появляются из-за задержки жидкости, недосыпа, слез, избытка соленого, алкоголя, аллергии или естественных возрастных изменений. Но во многих случаях их можно быстро уменьшить простыми домашними способами.

Лучше всего для быстрого эффекта работают холодные компрессы, прохладные чайные пакетики, легкий массаж и средства с кофеином. Если же отечность сильная, хроническая или сопровождается покраснением, стоит не затягивать с консультацией врача. Детали рассказало издание Instyle.

Почему появляются отеки под глазами

Эксперт Белен Теран объясняет, что отеки под глазами часто проявляются как легкая припухлость или "мешки", которые возникают из-за скопления жидкости. По ее словам, это также может сопровождаться покраснением или более выраженными темными кругами.

Среди самых распространенных причин эксперты называют недосып, стресс, плач, избыток соли, алкоголь, курение, аллергии и возрастные изменения. Специалист в области медицинской эстетики Джордана Маттиоли отдельно обращает внимание на то, что утром проблема часто заметнее, чем в течение дня.

Что помогает быстро уменьшить отеки

Самый универсальный способ – охладить область под глазами. Джордана Маттиоли прямо советует уменьшать приток крови к этой зоне, потому что это помогает и при воспалении, и при отечности. По её словам, "независимо от причины отёчности охлаждение этой области уменьшает кровоток и помогает при воспалении".

Для этого можно использовать холодный компресс, прохладные ложки, охлажденные роллеры или другие холодные средства на несколько минут. Это простой шаг, который часто дает самый заметный быстрый эффект.

Еще один популярный способ – чайные пакетики. Специалист по уходу за лицом Синтия Ривас советует использовать зеленый или черный чай, поскольку кофеин может помочь уменьшить воспаление и улучшить циркуляцию. Суть проста: пакетики заваривают, охлаждают в холодильнике, а затем кладут на закрытые глаза.

Хорошо работают и кремы или патчи для зоны вокруг глаз, особенно если в составе есть кофеин. Белен Теран также обращает внимание на пептиды, так как они стимулируют выработку коллагена и эластина, а это может улучшить увлажнение кожи. Для дополнительного эффекта прохлады такие средства иногда хранят в холодильнике, если это не вредит формуле.

Отдельно эксперты советуют очень легкий массаж. Ривас отмечает, что кожа под глазами тонкая и чувствительная, поэтому ее нельзя сильно тереть или давить. Зато легкие похлопывания или мягкие движения могут улучшить циркуляцию и немного уменьшить задержку жидкости.

Какие привычки провоцируют отеки

Одна из главных причин – пища с большим количеством соли. Именно натрий часто задерживает воду в организме, и это быстро отражается на лице, в частности под глазами. Поэтому, если отеки появляются регулярно, стоит обратить внимание на количество соленых продуктов в рационе.

Алкоголь тоже может усугублять ситуацию. Он способствует обезвоживанию, из-за чего сосуды расширяются, а глаза могут казаться более красными и припухшими. Курение также негативно влияет на состояние кожи и сосудов и может усугублять проблему.

Очень важен и сон. Если человек постоянно недосыпает, это сказывается не только на самочувствии, но и на зоне под глазами. Хороший ориентир – 7–9 часов сна. Также может помочь привычка спать с немного приподнятой головой, чтобы жидкость меньше застаивалась в этой зоне.

Не менее важен водный баланс. Хоть это и может звучать парадоксально, достаточное потребление воды помогает организму избавляться от избытка жидкости, а не накапливать ее.

Что помогает в более долгосрочной перспективе

Если отеки под глазами появляются часто, стоит обратить внимание не только на быстрые способы, но и на причину. Если проблема связана с аллергией, нужно работать именно с ней. Если причина в стрессе, недосыпе или образе жизни, здесь важнее регулярное, а не разовое решение.

Полезно поддерживать физическую активность, потому что движение улучшает кровообращение и помогает уменьшить задержку жидкости. Также стоит снижать уровень стресса, потому что он связан и с воспалением, и с нарушением сна, и с другими факторами, которые влияют на отёки.

Какие процедуры могут помочь

Если домашние способы не дают желаемого эффекта, существуют и профессиональные варианты. Для зоны под глазами могут применять легкие химические пилинги, лимфодренажные техники, процедуры с радиочастотой или ультразвуком, которые стимулируют выработку коллагена и помогают немного подтянуть этот участок.

В некоторых случаях применяют инъекционные или хирургические методы. Но это уже варианты не для быстрого домашнего решения, а для ситуаций, когда проблема стойкая и действительно сильно беспокоит в повседневной жизни.

