Как Меган Маркл дарила своим нарядам новую жизнь: 5 удивительных трансформаций. Фото

Жена британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл, во время каждого публичного выхода демонстрирует отличный вкус в одежде. Как ей это удается? Во-первых, она всегда выбирает вещи, которые красиво очерчивают фигуру и подходят к ее цветотипу. А во-вторых, следит за тем, чтобы наряды имели актуальный крой: если фасон устарел – меняет его, добавляя или отрезая лишние элементы. Так она следует примеру принцессы Дианы, которая любила перешивать старые платья, а еще – популяризирует тренд на экологическую моду.

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Итак, какие наряды Меган Маркл претерпели трансформации? Читайте в материале OBOZ.UA.

1. Красное шелковое платье

В ноябре 2021 года супруги Сассекские посетили в нью-йоркском музее Intrepid гала-церемонию Salute To Freedom. На Меган был изысканный красный наряд со шлейфом и U-образным вырезом от бренда Carolina Herrera, а также туфли-лодочки, декорированные шелковой тканью. Позже, в октябре 2024-го, она появилась на гала-вечере Детской больницы Лос-Анджелеса, одета в это же платье, но несколько измененное. На изделии не было шлейфа и декора в виде красного мака. Завершила герцогиня образ туфлями с открытым носком и браслетом Cartier Love.

2. Фиолетовое макси-платье

В январе 2019 года Меган Маркл посетила в городе Беркенхед (Англия) открытие скульптуры, приуроченной к сотой годовщине со дня смерти английского поэта и солдата Уилфреда Оуэна. На герцогине было фиолетовое платье с длинными рукавами и поясом в тон, красные туфли-лодочки и ярко-красное пальто. Волосы собрала в пучок, а несколько прядей оставила спереди на лице.

В октябре 2019 года жена принца Гарри снова надела фиолетовое платье. В этот раз – на форум молодых лидеров One Young World, который проходил в Лондоне, в Королевском Альберт-холле искусств и наук. Что изменилось в ее образе? Меган убрала пояс и не накидывала поверх наряда пальто, обула синие замшевые туфли-лодочки и распустила кудри. Благодаря другой стилизации одно и то же платье выглядело по-новому.

3. Темно-синее платье

В апреле 2018 года герцогиня Сассекская вместе со своим мужем посетила празднование 92-летия королевы Елизаветы II. Поскольку Ее Величество любила носить яркие и насыщенные цвета (часто даже кислотные), Меган Маркл, чтобы не затмить именинницу, надела платье в сдержанном темно-синем оттенке с рукавами-кейп и обула синие замшевые туфли.

Через полгода, в октябре, жена принца Гарри снова выбрала этот наряд для публичного выхода – на открытие в Сиднее (Австралия) Invictus Games. Она попросила дизайнеров обрезать рукава-кейп, а вместо них накинула на плечи темно-синюю шелковую шаль.

4. Бежевый тренч

В октябре 2018 года герцог и герцогиня Сассекские в рамках официального тура посетили город Сидней. На Меган было лаконичное платье белого цвета, бежевые туфли-лодочки и классический тренч песочного цвета. Через год этот плащ изменился до неузнаваемости. Итак, из него дизайнеры сшили платье-тренч без рукавов и добавили пояс в тон. В обновленном изделии в октябре 2019-го герцогиня встретилась с политиком Мозамбика и ЮАР Грасой Машел.

5. Изумрудное платье

В июле 2018 года Меган Маркл и ее муж посетили Дублин (Ирландия). Там для одного из публичных выходов герцогиня выбрала элегантное платье-чехол изумрудного цвета с декоративными карманами. Свой лук стилизовала медно-коричневой сумкой и туфлями в цвете "кофе с молоком". Позже, в октябре 2018-го, она внесла в крой наряда некоторые изменения: немного укоротила рукава, убрала карманы и в верхней части изделия добавила защипы. Следовательно, вышло создать кардинально новую вещь, которую Меган "выгуляла" в Фиджи во время официальной церемонии открытия статуи в честь британско-фиджийского солдата Талаяси Лабалабы.

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