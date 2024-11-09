Имеют скрытый смысл: 7 самых известных нарядов Кейт Миддлтон. Фото

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, создавая модные образы, часто использует опыт королевских особ. Так, принцесса Диана своим примером вдохновила ее перешивать старые наряды. Это дарит изношенной (или с неактуальным фасоном) одежде новую жизнь, а также помогает заботиться об окружающей среде. А вот королева Елизавета II научила ее другому: всегда помнить о скрытых смыслах и социальных месседжах нарядов. Например, после того, как Великобритания вышла из Европейского Союза, монархиня посетила первое открытие парламента в 2017 году в синей шляпе с желтыми вкраплениями (которые являются основными цветами флага ЕС). Так она продемонстрировала неодобрение Brexit (British exit)...

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Мы же решили поинтересоваться, какие тайные смыслы имеют некоторые из нарядов Кейт Миддлтон. Об этом – в материале OBOZ.UA.

1. Свадебное платье

В апреле 2011 года Кейт Миддлтон и принц Уэльский Уильям сыграли пышную свадьбу. На невесте было роскошное платье от Alexander McQueen. В чем его особенность? На рукавах – вышитые розы, чертополох, нарциссы и трилистники, которые являются национальными эмблемами Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Техника вышивания тоже имела концептуальное значение. Речь идет об ирландской carrickmacross, уходящей корнями в XVII век. Ею принцесса продемонстрировала почитание древних традиций.

2. Наряд в горошек

В феврале 2022 года, когда началась полномасштабная война России против Украины, герцогиня посетила украинский общественный центр Reading (с англ. – "Чтение"). Там встретилась с украинскими семьями, которые нашли убежище в Великобритании. На ней было темно-синее платье с желтым горошком, которое не повторяет оттенки один и один, но намекает на цвета украинского национального флага. В тот день благодарные посетители подарили Кэтрин букет с сине-желтыми цветами и лентами, что органично дополнил ее красноречивый образ.

Отметим, что принцесса Уэльская неоднократно своими действиями и нарядами напоминала общественности о том, что следует помогать Украине в войне с российскими захватчиками. Например, в октябре 2023 года она, во время пребывания в общественном центре "Всі разом", собственноручно сделала сине-желтое украшение, которое позже носила на груди. А специально для открытия гранд-финала Евровидения-2023 принцесса сыграла на фортепиано "Стефанию" (песню украинской группы Kalush Orchestra, одержавшей победу на Евровидении-2022).

3. Желтый блейзер

В гардеробе Кейт Миддлтон есть огромная палитра оттенков: от сдержанных пастельных до эффектных насыщенных. Один из них она надевает редко – buttercup (лютик). Если и выбирает его, то вкладывает в это особый смысл. Так, в октябре 2023 года принцесса и принц Уэльские посетили Бирмингем, и приняли участие в форуме по случаю Всемирного дня психического здоровья. На Кэтрин был блейзер насыщенного желтого цвета, которым она подчеркнула важность эмоционального благополучия. Дело в том, что желтый в психологии ассоциируется с радостью, оптимизмом, счастьем, дружелюбием и уверенностью в себе. Он вызывает чувство комфорта и умиротворения.

4. Платье с маками

В августе 2017 года Кейт Миддлтон посетила мемориальный сад принцессы Дианы, который находится возле Кенсингтонского дворца. Она была одета в бело-зеленое платье от Prada. Огромное количество маков на наряде – дань памяти ее покойной свекрови.

Еще одна интересная деталь образа – изящный воротник-бант. Это тоже не просто дизайнерское решение. Его в свое время предпочитала леди Ди: бантик украшал ее платья, блузы, рубашки и пиджаки.

5. Платье с беркутами

Во время королевских туров жена принца Уильяма часто надевает вещи от дизайнеров из стран (или родом из стран), которые посещает. К примеру, в июле 2017 года она в Гайдельберге носила платье без рукавов, которое сшил лондонский дизайнер немецкого происхождения Маркус Люпфер. Изделие имело выразительный принт: много беркутов с расправленными крыльями. Поскольку это – национальные птицы Германии, ими Кэтрин продемонстрировала солидарность между странами (Германией и Великобританией).

6. Темно-зеленое платье

В 2018 году, с появлением организации Time's Up (некоммерческая организация, которая собирает деньги для поддержки жертв сексуальных домогательств), знаменитости в знак солидарности на красных дорожках носили черные наряды.

Кейт Миддлтон тоже поддержала это движение, однако несколько иначе... В феврале 2018-го она посетила церемонию вручения кинопремий BAFTA в темно-зеленом платье от Jenny Packham с черным поясом на талии. Зеленый цвет – тонкий намек на еще одно движение, которое приобрело популярность в XIX веке. Движение женщин-суфражисток. Они боролись за предоставление женщинам избирательных прав, а также выступали против их дискриминации в политической, общественной и экономической жизни. Суфражистки носили зеленый цвет как символ надежды на глобальные перемены.

7. Красное платье

23 апреля 2018 года Кейт Миддлтон родила третьего ребенка, принца Луи. Это произошло утром, и уже после обеда она выписалась из больницы Святой Марии. Дальше, когда вышла на крыльцо медицинского учреждения, приятно шокировала своих поклонников. Герцогиня была одета в легкое красное платье с белым воротничком от дизайнера Jenny Packham. Похожий по цветам образ имела и принцесса Диана (смотрите фотографии ниже): в 1984 году, когда выписывалась из больницы с новорожденным принцем Гарри. Очевидно, с помощью одежды Кэтрин отдала ей почет.

Добавим, что Луи родился в День святого Георгия, который считается небесным покровителем англичан. Следовательно, цвета наряда принцессы намекали и на национальный флаг Англии (белое полотнище с красным крестом святого Георгия).

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