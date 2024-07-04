Как красить губы как профи: простые советы

Ни один образ не будет завершен без губной помады. Казалось бы, нанести ее просто: несколько мазков – и все готово. Однако, чтобы получить максимальную отдачу от средства и сделать помаду максимально устойчивой, следует знать несколько важных правил.

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Хотя губная помада может показаться наиболее классической и легкой частью макияжа, на самом деле существует много различных факторов, которые могут повлиять на устойчивость и качество нанесения. Визажисты рассказали, как красить губы как профи.

Совет 1

Старайтесь как можно больше увлажнять и питать губы, особенно если вы используете матовые формулы помад, которые пересушивают кожу. Перед нанесением помады лучше увлажнить кожу питательным бальзамом.

Совет 2

Выбирая помаду, обратите внимание на потребности кожи. Те, у кого жирная кожа, могут отдать предпочтение матовой или атласной основе, а обладательницам сухой лучше подойдут формулы блеска или бальзамов.

Совет 3

Воспользуйтесь мягким скрабом перед нанесением помады. Скрабы эффективно помогают очистить нежную кожу губ и создать идеальное основание для дальнейшего макияжа.

Совет 4

Отшелушивающая сыворотка для губ станет незаменимой основой ухода. В отличие от скраба, который удаляет сухую или шелушащуюся кожу, сыворотка очищает с помощью кислот AHA, действуя в кожном барьере, чтобы сделать губы более яркими и свежими.

Совет 5

Для интенсивного увлажнения и питания нанесите увлажняющий бальзам для губ или сыворотку перед сном, затем зафиксируйте все это с помощью ночной маски для губ.

Совет 6

Найдите свой идеальный нюд. Нюдовая помада – это любой оттенок, соответствующий цвету вашей кожи или губ. Это отличный вариант для легкого ежедневного макияжа.

Совет 7

Если вам сложно наносить губную помаду – создать форму, которая вам нравится или просто не выходить за пределы – начните нанесение с подведения губ острой подводкой. Если вы хотите создать по-настоящему выразительный акцент с четкой формой, подведите губы после нанесения помады, чтобы создать чистый, резкий финиш. Это также полезно, если ваша губная помада имеет достаточно мягкую формулу, поскольку это поможет предотвратить ее размазывание.

Совет 8

Держите под рукой бальзам для губ, чтобы нанести его на помаду – особенно актуально, если вы используете матовую формулу, которая со временем высыхает и создает непривлекательные морщины на губах и по контуру. Выбирайте натуральный бальзам для губ без блеска, чтобы он не менял внешний вид вашего покрытия.

Совет 9

Нанесите два слоя помады, чтобы максимально использовать пигмент. Просто не забудьте промокнуть губы между этими этапами, чтобы избавиться от излишков продукта. Далее возьмите мягкую кисточку для лица с очень легким туманом полупрозрачной пудры и просто коснитесь губ. Вы даже можете сначала покрыть губы тонкой салфеткой, затем нанести пудру сверху.

Совет 10

Определите свой подтон, чтобы подобрать оттенки помады к тону кожи. Более холодные оттенки кожи имеют те, чьи вены на коже имеют голубой цвет, в то время как люди с теплым оттенком заметят, что их вены скорее зеленоватые, чем голубые. Существует целый спектр оттенков красной помады – от светлого до темного, слегка пигментированного до яркого кораллового или оранжевого. Найдите тот, который подходит к вашему цвету волос и типу кожи. Как подобрать идеальную красную помаду читайте в материале.

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