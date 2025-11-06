Как исправить неудачные стрелки: способ, который не оставит следов

Даже самый аккуратный макияж не всегда удается с первой попытки. Особенно это касается стрелок – они могут получиться неровными, слишком толстыми или с разной длиной. Однако смывать весь макияж не обязательно.

Достаточно знать один простой и эффективный прием, который поможет быстро все исправить. В сети набирает популярность интересный лайфхак.

Щеточка способна не только расчесывать брови или ресницы. Благодаря плотной, но мягкой щетине, он прекрасно справляется с коррекцией макияжа, не оставляя пятен или следов от ватных палочек.

Дайте подводке полностью высохнуть – особенно, если это жидкий лайнер. Затем аккуратно проведите щеточкой по хвостику стрелки короткими движениями вперед-назад. Излишки цвета сотрутся, а форма станет чище и симметричнее.

Этот метод гораздо аккуратнее, чем использование средства для демакияжа: он не размывает пигмент и не повреждает остальной мейк.

Чтобы завершить коррекцию, нанесите тоненький слой консилера вдоль линии, где исправляли стрелку. Это скроет любые мелкие неровности и сделает результат идеальным.

Тот же прием работает и для помад или карандашей для губ – щеточка поможет аккуратно скорректировать контур без смывания всего макияжа.

