Как придать молодости зрелой коже и замаскировать морщинки под глазами: лайфхаки

Кожа вокруг глаз – это та зона, которая одной из первых начинает претерпевать возрастные изменения. Поэтому правильный макияж с годами становится очень важным, ведь если не менять свой подход и набор продуктов, он будет лишь подчеркивать изменение состояния кожи.

У визажистов и косметологов есть свои советы, как с возрастом правильно ухаживать за кожей под глазами, и как красить эту зону, чтобы сделать ее более подтянутой и молодой. OBOZ.UA рассказывает об основных лайфхаках.

Не забывайте о защите от солнца

Правильная основа для нанесения макияжа начинается с использования хорошего увлажняющего крема, сыворотки и SPF. Чем больше влаги будет в коже, тем более наполненной она будет выглядеть и менее заметными будут морщинки. А фильтры ультрафиолета защитят кожу от фотостарения.

Выбирайте жидкие тональные основания

Жидкие формулы тонального основания – лучший выбор для зрелой кожи. Они легко растушевываются и равномерно ложатся на кожу, создавая безупречное покрытие. Нанесите под глаза жидкий тональный крем пальцами или спонжем и дайте ему впитаться в кожу. Если вы больше любите использовать кисти, следите за тем, чтобы слой продукта был тщательно растушеван и не оставалось видимых мазков.

Откажитесь от пудровых продуктов

С возрастом постепенно откажитесь от тональных средств с пудровой формулой. Сухие продукты могут забиваться в тонкие линии кожи. Это только подчеркнет любые складки и морщинки. А ваш макияж в зоне глаз будет смотреться неряшливо.

Если вы все же не готовы отказаться от пудры, не забывайте готовить кожу к ее нанесению. Воспользуйтесь увлажняющим кремом и дайте ему полностью впитаться, только затем наносите сухой продукт.

Выбирайте теплые оттенки для макияжа

Тёплые тона в продуктах для создания макияжа помогут освежить лицо. И полупрозрачные оттенки с влажным финишем создадут легкий сияющий образ. К примеру, попробуйте бальзам для губ кораллового оттенка. Он будет не так растекаться, как жидкая помада, и будет выглядеть естественно, но при этом ярко. Воспользуйтесь мягкими румянами кремовой текстуры, чтобы придать лицу здоровый и молодой румянец. Если вам кажется, что кожа стала тусклой, на помощь придет хайлайтер с легким сияющим эффектом.

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