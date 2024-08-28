Как и с чем носить белые штаны в конце лета 2024: четыре стильных образа

Для того чтобы иметь ежедневно разнообразные образы, не обязательно иметь гардероб с большим количеством одежды. Главное – иметь базовые вещи и уметь правильно комбинировать.

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Одной из таких базовых вещей, по мнению украинской стилистки Юлико, являются белые штаны. Звездный знаток моды на своей странице в Instagram показала несколько образов, которые прекрасно сочетаются с белыми брюками.

Классический образ

Стилистка уверена, что белые брюки – 100-процентная база любого гардероба. Они отлично подходят как для офиса, так и для прогулок. Их можно носить в любом возрасте. Они актуальны как для дневных выходов, так и для вечерних. Главное – чтобы вам нравился ваш образ.

Романтический образ

Комбинирование светлых цветов придает непринужденности и воздушности, создавая легкий романтический образ.

Драматический образ

"Вам эта вещь должна нравиться, и это, во-первых, а во-вторых, она должна быть актуальна", – отмечает Юлико.

Натуральный образ

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