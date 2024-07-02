Стилистка показала, как подобрать горловину вещей по типу фигуры: что подходит почти всем женщинам. Фото

Подобрать вещи, которые подходят вам по типу фигуры – задача не из легких. Суть скрывается в мельчайших деталях. К примеру, квадратная горловина подходит практически всем, а овальная "под шею" – нет.

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Об этом, а также советы, какую горловину выбрать для той или иной цели, рассказывает известны украинская стилист Юлико. Советами звездный эксперт поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам стилистки, если вы хотите создать более женский образ, следует выбрать горловину "сердечко". Что же касается горловины типа "бра" – ее следует выбирать очень стройным девушкам, имеющим худые руки.

Если вы хотите скрыть широкие плечи – выберите горловину "на одно плечо". Таким образом, верх будет выглядеть визуально меньшим.

А вот квадратная горловина подходит практически всем женщинам, вне зависимости от типа фигуры. "Здесь главное только соблюдать правило: чем больше грудь, тем шире горловина, чем меньше – тем меньше горловина", – объясняет стилист. Еще одна горловина, подходящая многим – это V-образная. Она наиболее функциональна.

А вот горловина "под шею" подходит мало кому. Хотя именно она довольно популярна. По словам экспертки, самый большой вред от такого выбора в том, что эта горловина делает верх шире.

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