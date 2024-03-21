Как определить тон кожи: безотказный лайфхак с украшениями

Вы когда-нибудь влюблялись в цвет губной помады или оттенок теней, а потом обнаруживали, что они вам не совсем подходят? Есть такой парадокс: цвета, которые на палетке выглядят привлекательными, иногда делают кожу тусклой и прибавляют возраста.

Помимо очевидного природного цвета кожи, именно подтон играет важную роль в том, какая цветовая палитра подойдет для макияжа. Подтон может быть холодным, теплым или нейтральным. В сети набирает популярность интересный лайфхак: как с помощью украшений определить тон кожи.

Что такое подтон кожи

Профессиональная визажистка Джалиса Джайкаран отметила, что подтон, в отличие от оттенка кожи, не меняется в зависимости от сезона или уровня солнечного освещения.

"Подтон не будет меняться в разное время года, как может меняться оттенок кожи. Например, летом оттенок тонального крема будет выглядеть темнее, чем зимой из-за пребывания на солнце. Однако ваш подтон кожи всегда будет неизменным", – рассказала Джайкаран.

Только определив тон и оттенок кожи, вы сможете подобрать правильные косметические средства: тональный крем, пудру или бронзер. Существует несколько способов, но в последнее время в социальных сетях особенно популярен металлический тест.

Как с помощью металлического теста определить тон кожи

Специалист по макияжу Роуз Сиард продемонстрировала простой металлический тест. Посредством ювелирных изделий и теней для век она определила тон кожи. Тест на ювелирные изделия существует уже много лет, но использование теней для век более инновационным – и более практичным для многих людей.

Для проверки возьмите желтое и белое золото/серебро и приложите по одному украшению к коже для сравнения. Если желтое золото лучше сочетается с кожей, то, скорее всего, у вас теплый тон лица, если серебро или белое золото – холодный.

Не можете выбрать между двумя вариантами, поскольку оба вам одинаково подходят? В таком случае у вас может быть нейтральный подтон. Аналогичным образом можно протестировать серебряные и золотистые тени для век.

Кстати, среди множества оттенков красной помады – от насыщенного глубокого до более сдержанного и прохладного – найти этот идеальный цвет довольно трудно. Выбор оптимального цвета зависит прежде всего от особенностей кожи. Как подобрать правильный тон помады в зависимости от естественного цвета лица – читайте в материале.

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