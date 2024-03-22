Как использовать консилер в макияже для глубоко посаженных глаз: лайфхаки

Первое правило профессионального макияжа – не бывает неудачной внешности, любую красоту можно подчеркнуть, если применить правильные техники. Рассмотрим это утверждение на примере глубоко посаженных глаз.

Люди с этой особенностью от природы имеют более выраженные скулы и надбровные дуги, но при этом у них возникает углубление и затемненная область под глазами из-за расположения глаз. Из-за этой тени они могут выглядеть усталыми. Как выяснил OBOZ.UA, главный лайфхак, позволяющий исправить эту особенность, заключается в правильном использовании консилера.

Впрочем, консилер, не единственное средство, которое поможет осветлить тени вокруг глубоко посаженных глаз. Вам понадобятся все стандартные средства для макияжа, а также увлажняющий праймер или крем под глаза, корректор и пудра для закрепления. Помогут лайфхаки для глубоко посаженных глаз также тем, кто хочет скрыть темные круги, "гусиные кавычки" и другие особенности в этой зоне.

Начните с увлажнения

Достаточное увлажнение кожи вокруг глаз имеет решающее значение, поскольку именно влага в коже помогает сохранять ее гладкой. Декоративные продукты в таком случае ложатся ровнее, а возрастные изменения делаются менее заметными. Поэтому, чтобы подготовить область под глазами, нанесите крем для глаз или праймер и дайте ему полностью впитаться, прежде чем переходить к следующему шагу.

Далее используйте корректор оранжевого или персикового цвета, чтобы нейтрализовать тени. Тем, у кого светлая кожа, нужно обратить внимание на персиковые оттенки, темную лучше красить насыщенным оранжевым.

Выберите правильный консилер

Чтобы действительно убрать темные круги под глазами, нужен косилер правильно подобранного тона. Он должен быть на один, максимум два тона светлее цвета вашей кожи. При этом консистенция также имеет значение. В зоне под глазами лучше использовать что-то более легкое по текстуре, чем на остальном лице, к тому же средство должно иметь увлажняющий эффект. Это особенно актуально, если у вас сухой тип кожи. Но людям с глубоко посаженными глазами не подойдут совсем жидкие средства – они не обеспечат нужного уровня покрытия.

Трюк с двойным запеканием

Итак, глубоко посаженные глаза имеют более заметную складку под глазами, а это значит, что декоративная косметика в этой зоне может скатываться и забиваться в углубления кожи. Здесь на помощь придет закрепительная пудра. Она поможет удержать макияж на месте. Но важно не переусердствовать с ней, ведь избыток продукта приведет к нежелательному эффекту – уже сама пудра начнет трескаться.

Для создания легкого слоя пудры воспользуйтесь техникой запекания – наносите средство в зону под глазами с помощью влажного спонжа для макияжа. Далее дайте пудре подсохнуть в течение нескольких минут, а затем смахните излишки пушистой кистью.

Чем наносить макияж под глаза

Визажисты утверждают, что правильное покрытие зоны под глазами может обеспечить нанесение косметических средств пальцами. Так вы равномерно распределите консилер по коже, а также поможет ему хорошо впитаться, ведь тепло вашего тела будет делать текстуру продукта более мягкой с двух сторон – и со стороны пальца, и на лице. Однако небольшая пушистая кисть тоже подойдет.

Поскольку вокруг глубоко посаженных глаз имеется много тонких линий и микроскопических углублений на коже, продукт может легко скатываться в эти линии. Особенно если его слишком много или если он неправильно смешан. Экспериментируйте, чтобы найти оптимальные для себя пропорции и скоро будете краситься без ошибок.

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