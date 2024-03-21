Как сделать, чтобы морщины не были видны под макияжем: советы для идеального покрытия лица

С возрастом нанесение тональной основы становится проблематичным процессом. Кожа теряет упругость и эластичность, а густая текстура крема забивается в морщинки.

Чтобы избежать этого, визажисты рекомендуют не упускать из виду предварительный уход и выбирать в качестве основы увлажняющие крема или формулы основы-сыворотки. Эксперты дали пять важных советов, как иметь сияющий и здоровый цвет лица с помощью ежедневного макияжа.

Лайфхак 1

В первую очередь следует увлажнить кожу сывороткой и нанести качественный солнцезащитный крем.

"Важнейшим элементом повседневного ухода за кожей является защита от солнца. Независимо от того, какие средства вы используете, кожа не будет лучшим образом выглядеть, если вы сначала не защитите ее", - отметила дерматологиня Алексис Чепмен.

Следует использовать мягкое средство для очищения утром и вечером, а сыворотку с витамином С и солнцезащитный крем – утром, сразу после умывания. Питательной для кожи также будет сыворотка с гиалуроновой кислотой.

Важно несколько раз в неделю делать мягкий пилинг, чтобы избавиться от мертвых клеток кожи и улучшить кровообращение.

Лайфхак 2

Перед консилером и тональным основанием следует нанести на кожу праймер. Это средство придаст гладкости. Визажисты советуют выбирать праймеры с эффектом увлажнения, содержащими гиалуроновую кислоту и ретинол.

Лайфхак 3

Для зрелой кожи лучше использовать тональный крем, а не пудру. Маленькие частицы пудры могут подчеркивать неровности. Кожа теряет влагу с возрастом, что часто приводит к появлению морщин. Перед нанесением тонального основания или сыворотки, визажисты предлагают сначала использовать увлажняющий крем.

Лайфхак 4

Ищите основы с витаминами. Витамины группы В обладают увлажняющим эффектом и прекрасно разглаживают кожу. Средства, в составе которых есть витамин С, будут освещать и увлажнять, а витамин Е защищает от солнца и пигментных пятен. Витамин А или ретинол повышает упругость – он является ключевым компонентом в средствах против старения.

Лайфхак 5

С возрастом процессы обновления и регенерации замедляются, и кожа становится тусклой. При нанесении макияжа лучше всего практиковать подход "минимальной эффективной дозы".

"Если вы не наносите слишком много макияжа, вам не придется волноваться о том, что он сотрется с носа или щек", – подчеркнула профессиональная визажистка Менди Брайс. Так что даже если на коже появились первые возрастные изменения – это совсем не повод наносить двойную дозу тонального крема или других косметических средств.

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