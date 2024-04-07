Как добиться эффекта натурального сияния на лице: секрет макияжа

В эпоху, когда эстетика красоты тяготеет к естественности, все больше женщин стремятся достичь сияющей, здоровой кожи без толстого слоя макияжа. Однако перекрыть тусклость кожи легким покрытием бывает не легко.

Вероятно, если у вас зрелая кожа вы сталкивались с проблемой того, что макияж либо выглядит слишком тяжелым, либо не справляется со своей задачей. К счастью, издание Еxpress поделилось лайфхаком, который поможет справиться с этой бедой.

От заметных признаков старения практически невозможно избавиться без косметических процедур, но их можно замаскировать с помощью правильного нанесения макияжа.

Признаки старения на лице – это не только появление мелких морщин и утрата эластичности кожи, но и тусклый цвет лица. Придать ему природную свежесть и сияние не легко, но есть один действенный способ.

Для него вам понадобятся:

Тональный крем;

Увлажняющий крем;

Перламутровый хайлайтер.

Важно, чтобы все продукты были жидкой или кремовой консистенции, чтобы они могли хорошо смешаться на вашем лице.

На самом деле, вам не придется тратить кучу времени для того, чтобы постепенно наносить каждое косметическое средство на определенные участки лица. Все, что нужно сделать, это смешать тональный крем с увлажняющим в пропорции 1:1 и добавить туда несколько капель хайлайтера.

Тщательно смешайте между собой косметику и нанесите ее на лицо. Эксперты рекомендуют делать это руками, потому что так косметика лучше ложится на кожу.

В результате вы увидите, что ваше лицо до сих пор выглядит натурально, но при этом еще и имеет насыщенный здоровый цвет и сияние.

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