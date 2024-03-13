Как делать макияж глаз, если носишь очки: полезные советы и один стиль, которому следует сказать 'нет'

Совместить макияж глаз с ношением очков – это настоящее искусство. Корректирующие зрение линзы неотвратимо изменяют пропорции лица, поэтому краситься приходится с расчетом на этот эффект.

Визажисты, умеющие делать макияж под очки профессионально, убеждают – с этой задачей справится любая женщина. Но об одном стиле скорее всего придется забыть. Как выяснил OBOZ.UA, это смоки-айз.

Да, классические смоки могут выгодно дополнить любую форму глаз и будут уместны в каждом возрасте. Их можно делать светлее для дневного макияжа и драматично насыщенными для вечернего, можно растушевывать в стиле кошачьих глаз или соблюдать естественные пропорции. Но обо всем этом придется забыть, если вы носите очки.

Даже незаметная оправа все же вносит свои коррективы в восприятие лица, а линза, как мы уже говорили, оказывает влияние на пропорции. Все это приводит к тому, что дымчатый макияж глаз под очками нередко выглядит как маска. Он может оказаться слишком интенсивным и даже пугающим.

Как делать макияж под очки

Главная хитрость в нанесении макияжа состоит в том, чтобы правильно соединить его с оправой. В первую очередь учтите ее стиль. Он должен сочетаться с тем, как вы красите глаза. Под графичную оправу делать графичный мейкап глаз не очень хорошая идея, ведь они будут спорить друг с другом. А вот выбрать естественный цвет теней и сделать акцент на ресницах – это удачный прием. Нежные стрелки также будут выглядеть эффектно. Можно даже выбрать цветной лайнер.

Имейте в виду, что оправа сама по себе является дополнительным аксессуаром, поэтому вам не нужно будет использовать много всего одновременно в макияже глаз. Здесь лучше практиковать подход "меньше значит лучше".

Если вы не готовы отказываться от смоки-айз

Тем, кто все же не хочет расставаться со своим любимым проверенным стилем макияжа глаз, визажисты рекомендуют пересмотреть подбор цвета. Все темные оттенки лучше все-таки отложить. Попробуйте комплиментарные для вашего цвета глаза оттенки – зеленый, коричневый, синий.

Хорошо растушевывайте тени. Чем более плавными будут переходы, тем лучше. Цвет должен создавать эффект затенения, а не спорить за акцентность с оправой. И, конечно, не забывайте подчеркивать ресницы, они должны быть центром макияжа глаз под очки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как точно определить границы переходов между цветами теней, чтобы это увеличивало глаза.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.