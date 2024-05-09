Как красить глаза, чтобы не было комочков: ошибки, которые портят макияж

Многим женщинам знакома эта проблема – как ни стараешься нанести на ресницы тушь, она все равно берется комочками, а волоски слипаются. И это сильно портит весь макияж. В то время как профессиональные визажисты легко создают с помощью туши эффектные пушистые ресницы.

Что они делают, чтобы добиться этого эффекта? OBOZ.UA собрал несколько главных лайфхаков, с которыми ваши ресницы будут выглядеть как накладные.

Проверьте состояние туши

Каждый раз, когда вы открываете тюбик туши, внутрь попадает воздух. Со временем это высушивает продукт, тушь становится более липкой и начинает браться комочками вместо того, чтобы наноситься равномерно. Обычно при регулярном ежедневном использовании средство начинает высыхать примерно через 10-15 недель после первого вскрытия тюбика. После этого тушь лучше заменить новой.

Не наносите слишком много

Главный принцип качественного макияжа: меньше – значит лучше. Касается это, в частности, и туши. Если вы положите слишком много продукта на ресницы, не удивительно, что он начнет не подчеркивать, а склеивать их и браться комочками. Чтобы на щеточке всегда было ровно столько туши, сколько вам нужно, стирайте с нее избыток о край тюбика или снимайте его салфеткой.

Не делайте прямых движений щеточкой вверх

Это большая ошибка – приложив щеточку с тушью к ресницам, просто вести ее вверх вдоль волосков. Именно из-за таких движений продукт собирается в комочки. Чтобы эффективно распределить его по волоскам, ведя щеточку вверх, одновременно двигайте ею из стороны в сторону. Это также позволит лучше прокрасить ресницы.

Не спешите

Как и любое другое средство для макияжа, тушь должна улечься и высохнуть. То есть если вы наносите ее в несколько слоев, как это рекомендуется, чтобы получить наиболее эффектный образ, дайте средству время подсохнуть между нанесениями. Если вы будете спешить и красить ресницы снова на недосохшую тушь, она начнет скатываться и браться комочками. Так что делайте паузы между нанесениями следующих слоев. И не забывайте о покачивании щеточкой.

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