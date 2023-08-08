Как бедность влияет на мозг и поведение человека и что такое 'парадокс иммигрантов': ученые удивили ответом

Ученые поделились выводами о психологических последствиях жизни людей с ограниченными финансовыми ресурсами и низким социально-экономическим статусом по сравнению с обеспеченностью. Психологические исследования показали, что бедность простирается от одного поколения к другому, загоняя людей в социально-экономическую яму, из которой почти невозможно выбраться.

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Причиной бесконечного цикла бедности является ее подавляющее влияние на когнитивное развитие человека, особенно в детском возрасте. Такие данные продемонстрировали ученые во время первого Международного конгресса психологических наук, сообщает журнал Ассоциации психологических наук Psychological Science.

Многочисленные исследования показали, что люди, которые сталкиваются со стрессорами, такими как низкий семейный доход, дискриминация, ограниченный доступ к медицинской помощи, подверженность преступности и другие условия низкого социально-экономического статусу, подвержены физическим и психическим расстройствам, низкому уровню образования, а также низкому показателю IQ.

Кроме того, если человек сталкивается с бедностью в детском возрасте, его когнитивные процессы нарушаются в большей степени. Особенно уязвима память, в частности, из-за невозможности родителей реагировать и поддерживать ребенка в стрессовых условиях бедности. Ученые изучили данные исследования развития, в котором группа детей отслеживалась более 20 лет. Когда детям было 4-8 лет, ассистенты-исследователи приходили домой, чтобы записать различные подробности их воспитания. Например, они смотрели на когнитивную стимуляцию в доме, такую ​​как наличие книг или обучающих игрушек. Они брали интервью у родителей и наблюдали за их взаимодействием со своими детьми. Особое внимание они уделяли тому, сколько тепла и заботы получил каждый ребенок от родителей.

Исследования показали, что большое количество когнитивной стимуляции в более раннем возрасте улучшало языковое развитие детей. Ученые обнаружили, что высокий уровень родительской заботы в возрасте 4-8 лет способствует улучшению памяти ребенка в средней школе.

"Опросы показали, что очень распространенное мнение о том, почему бедные люди бедны, заключается в том, что они недостаточно стараются, они безответственны, принимают неверные решения, не учатся в школе и так далее. Но нейроны не заслуживают порицания или похвалы. Они не тратят усилия. У них нет хорошего или плохого поведения. Они просто ведут себя в соответствии с законами естественного мира", – объяснили ученые.

Исследования также показывают, что бедность в раннем детстве может быть более вредной, чем бедность в более позднем детстве. Первые 5 лет жизни являются наиболее чувствительным периодом для разрушительного влияния экономических лишений. Исследование показало, что низкий доход семьи больше связан с трудными обстоятельствами во взрослой жизни, когда он возникает в возрасте до 5 лет, а не в более позднем детстве.

Также ученые сосредоточили большую часть своих исследований на детях иммигрантов и обнаружили, что подростки-иммигранты в первом поколении имели более низкий уровень преступности среди несовершеннолетних, лучшие результаты тестов и успеваемость, а также более позитивное отношение по сравнению со своими сверстниками, родившимися в США.

При этом ученые добавили, что эти "преимущества" неуклонно снижаются в последующих поколениях, что называется "парадоксом иммигрантов". Это означает, что дети и внуки иммигрантов будут иметь проблемы со здоровьем и поведением, если не изменить тип мышления и поведения человека.

Исследователи обнаружили, что богатые люди, как правило, избегали дорогостоящих займов, но бедные участники быстрее брали кредит, занимали слишком много, быстрее заканчивали исследования и в конечном итоге покидали лабораторию с меньшим количеством денег, когда эксперимент был завершен. Подобное поведение часто объясняется отсутствием контроля. Ученые отметили, что политика и услуги, направленные на помощь бедным, должны учитывать влияние бедности на когнитивную функцию человека. Это может включать упрощение обычно сложных заявлений о приеме на работу и других форм взаимодействия в обществе.

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