Избегайте этого: 5 самых неудачных цветовых сочетаний в одежде. Фото

Сочетание одежды разных цветов может сделать образ более интересным и изысканным. Однако, выбрав неправильные оттенки, вы рискуете получить обратный эффект, подчеркнув недостатки.

Слишком яркие или тусклые краски могут сделать ваш аутфит провальным. Artwork Flow рассказали, каких сочетаний стоит избегать.

Черный и темно-синий

Вещи черного цвета всегда смотрятся стильно. Но, соединив их с темно-синим, вы рискуете получить слишком депрессивный лук.

Желтый и зеленый

Хотя оба цвета являются одними из самых популярных в мире, их сочетание выглядит неудачно. Теплый желтый и холодный зеленый слишком контрастируют между собой, создавая неприятный и дешевый вид.

Сочетание неоновых оттенков

Яркие цвета выглядят смело и вызывающе. Один акцентный элемент способен создать стильный образ. Однако сочетание двух неоновых оттенков будет выглядеть слишком пестро.

Коричневый и оранжевый

Несмотря на то, что оба цвета теплые, вместе они не слишком привлекательны для глаз. Оранжевый и коричневый – темные оттенки, которые сливаются и выглядят тускло при комбинировании.

Красный и фиолетовый

Эти два цвета очень эффектные и интересные в одиночку. Однако в сочетании теряют свою уникальность.

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