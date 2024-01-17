Андре Тан назвал трендовые цветовые сочетания 2024 года
Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о трендовых цветных дуэтах 2024 года. Среди них, как необычные яркие сочетания, так и более классические ансамбли.
Модельер поделился подборкой на своей Instagram-странице. Он призвал не бояться экспериментировать с оттенками и пробовать что-нибудь новое в своих образах.
Пастельно-розовый + красный
"Нежное сочетание с ноткой страсти", – написал Андре Тан.
Кремово-желтый + перламутрово-серый
Дизайнер назвал сочетание этих цветов аристократическим, отметив, что оно подойдет как на каждый день, так и на выход.
Серый + красный
Андре Тан добавил, что этот дуэт – классика, которая будет всегда в моде.
Винный + синий
Благородное сочетание, что в меру яркое. "Очень мне нравится!", – написал фэшн-эксперт.
Голубой + коричневый
Дизайнер описывает этот ансамбль, как "спокойствие, стиль и сдержанность".
Коричневый + белый
"Очень теплые и уютные образы получаются в этих цветах!" – объяснил Андре Тан.
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