Андре Тан назвал трендовые цветовые сочетания 2024 года

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о трендовых цветных дуэтах 2024 года. Среди них, как необычные яркие сочетания, так и более классические ансамбли.

Видео дня

Модельер поделился подборкой на своей Instagram-странице. Он призвал не бояться экспериментировать с оттенками и пробовать что-нибудь новое в своих образах.

Пастельно-розовый + красный

"Нежное сочетание с ноткой страсти", – написал Андре Тан.

Кремово-желтый + перламутрово-серый

Дизайнер назвал сочетание этих цветов аристократическим, отметив, что оно подойдет как на каждый день, так и на выход.

Серый + красный

Андре Тан добавил, что этот дуэт – классика, которая будет всегда в моде.

Винный + синий

Благородное сочетание, что в меру яркое. "Очень мне нравится!", – написал фэшн-эксперт.

Голубой + коричневый

Дизайнер описывает этот ансамбль, как "спокойствие, стиль и сдержанность".

Коричневый + белый

"Очень теплые и уютные образы получаются в этих цветах!" – объяснил Андре Тан.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 5 стильных идеях, чем заменить капроновые колготки зимой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!