Икона стиля. Королева Летиция вышла в люди в потрясающем костюме супертрендового цвета 2024

Королева Летиция поразила общественность своим стильным и элегантным нарядом. 51-летняя представительница Испании, давно зарекомендовавшая себя как икона стиля, появилась на торжественной аудиенции в сдержанном костюме василькового цвета, ставшего трендовым оттенком весенне-летнего сезона 2024 года.

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Официальное мероприятие монархиня посетила со своим мужем, королем Филиппом VI и дочерьми: кронпринцессой Леонор и инфантой Софией, пишет Hello. Ее стиль одежды часто объединяет классику и современность.

Королева Летиция появилась на деловом приеме в однотонном костюме василькового цвета, состоящего из брюк и пиджака с длинными рукавами. Образ представительница Испании дополнила белой майкой и обувью на плоской подошве. Монархиня выбрала простую, но элегантную прическу, выпрямив волосы и сделав боковой пробор. Из аксессуаров она добавила только мерцающие серьги.

Королеву Летицию считают иконой стиля в мире монархов, ведь она умеет безупречно сочетать комфортную и деловую одежду в одном образе. Удачное комбинирование современных тенденций и классического дресс-кода никогда не остается без внимания аудитории.

Ранее OBOZ.UA писал о стильном деловом образе Королевы Летиции, в котором она появилась на встрече с Зеленским.

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