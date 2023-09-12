Их носили Одри Хепберн и Мэрилин Монро: пять популярных причесок 50-х годов, которые сегодня в тренде

50-е годы прошлого века являлись эпохой фундаментальных изменений в сфере красоты. Тогда женщины начали экспериментировать с волосами, делать сумасшедшие, как считалось, прически, обрезать длину и по-новому укладывать пряди.

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Такие культовые актрисы того времени, как Одри Хепберн и Мэрилин Монро, отказались от простых укладок в пользу причудливых вариантов, которые со временем стали сенсациями в мире. Редакторы Real Simple рассказали о ретро-прическах, которые в тренде в 2023 году (чтобы посмотреть фото, доскролльтез до конца страницы).

Изящные волны

Тщательно уложенные волны с избытком фиксирующих средств были очень популярны в 50-х годах. Их ассоциировали с женственностью, шармом, ухоженностью и всем, что общество тех лет ждало увидеть от женщин. Еще недавно в моде были небрежные волны, легкие кудри и другие простые прически, но в 2023 году в тренды снова ворвались аналоги забытой прически.

Начес

Следует заметить, что каждая из упомянутых стрижек или укладок несколько видоизменилась, дойдя до наших времен. Однако их особенности сохранились. Так, например, высокий начес уступил более естественному объему, но все же остался в моде.

Боб

В 50-х годах царили разновидности стрижки боб, которая сейчас снова ворвалась в тренды. Женщины с короткой прической тогда выглядели особенно уверенно и интересно, ведь до того времени считалось, что красоту подчеркивает только длинная шевелюра.

Рваная челка

Бунтарская рваная челка также была фаворитом многих красавиц того времени. Ее сочетали как с длинными, так и с короткими волосами. Очень часто такую удлиненную челку укладывали на одну сторону.

Итальянская стрижка

Короткие волосы, аккуратно уложенные волнами, считались вдохновенным итальянским кино. Такую стрижку выбирали уверенные в себе и своей красоте женщины, у которых не было времени на длинную укладку, но было желание выделяться из толпы.

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