Их носили бабушки 40 лет назад: шорты из прошлого снова стали хитом

Бермуды, которые многие помнят из летнего гардероба мам и бабушек, вновь оказались среди главных модных трендов. В 2026 году удлиненные шорты носят с жакетами, рубашками, лоферами и балетками, создавая не только повседневные, но и элегантные образы для города и офиса.

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В течение последних сезонов дизайнеры всё чаще обращаются к моде прошлых десятилетий. Фасоны, популярные в 1980-х, 1990-х и в начале 2000-х годов, возвращаются в обновленном виде и адаптируются к современному образу жизни.

Почему бермуды снова вернулись в моду

Еще недавно бермуды могли ассоциироваться с отдыхом, поездкой в санаторий или летним гардеробом женщин старшего возраста. Теперь их шьют из более легких тканей, дополняют более широкими брючинами и сочетают с элегантной одеждой.

В весенне-летних коллекциях появились костюмные, джинсовые, кожаные, спортивные бермуды, а также модели из легких тканей, мягко облегающих фигуру. Удлиненные шорты стали удобной альтернативой как коротким моделям, так и длинным брюкам.

Еще одной причиной популярности бермудов стала жаркая погода. Летом женщины ищут вещи, в которых можно пойти на работу, на прогулку, на встречу или в отпуск. Бермуды заполняют пробел между очень короткими шортами и брюками, которые могут быть неудобны при высокой температуре.

Особенно практичными считаются модели из льна, хлопка, вискозы, тенселя или тонкой костюмной ткани.

От офисной одежды до летнего гардероба

История бермудов началась значительно раньше, чем они появились в женском гардеробе 1980-х годов. Происхождение этой одежды связывают с Бермудскими островами, где жаркий климат приходилось совмещать со строгими требованиями к внешнему виду сотрудников банков, отелей и учреждений.

По одной из самых распространенных версий, в 1914 году владелец чайной Натаниэль Коксон укоротил брюки своим сотрудникам, чтобы им было легче работать в жару. Впоследствии эту идею переняли британские военные, а затем местные служащие и предприниматели.

Изначально бермуды не считались пляжной одеждой. Их шили из костюмной ткани и носили с рубашкой, пиджаком, галстуком и длинными гольфами. На Бермудских островах такое сочетание и сегодня может быть частью делового гардероба.

Позже этот фасон заметили туристы из Великобритании и США. В межвоенный период и после Второй мировой войны бермуды стали ассоциироваться с путешествиями, отдыхом и спортивным стилем. В 1948 году название "Bermuda shorts" появилось в американском Vogue, после чего удлинённые шорты постепенно стали полноценной частью модной индустрии.

Почему бермуды напоминают гардероб бабушек

В 1970–1980-х годах бермуды окончательно закрепились в женском гардеробе. Их носили с футболками-поло, лёгкими блузками, заправленными рубашками, сандалиями, кедами и эспадрильями.

На старых летних фотографиях часто можно увидеть модели с высокой талией, поясом, стрелками и большими карманами.

Именно поэтому современное возвращение бермудов вызывает сильную ностальгию. Они воспринимаются не как совершенно новый тренд, а как знакомая вещь, связанная с летним отдыхом, семейными фотографиями и повседневной жизнью предыдущих поколений.

Как носить бермуды в 2026 году

Современные бермуды отличаются от моделей, популярных 40 лет назад, прежде всего кроем и пропорциями.

Дизайнеры предлагаютсочетать бермуды с жакетами, жилетами, рубашками в полоску, лоферами, балетками и минималистичными сандалиями. Джинсовые и спортивные модели подходят для непринуждённых образов, а костюмные варианты можно вписать даже в рабочий гардероб, если в офисе нет строгого дресс-кода.

Важно сохранять баланс пропорций. Если бермуды длинные и широкие, верхняя часть образа должна иметь более четкую форму. Это может быть короткий жакет, рубашка, заправленная за пояс, топ с выразительной линией плеч или тонкий свитер, накинутый на плечи.

Костюмные бермуды

Одним из самых заметных вариантов лета 2026 года стали бермуды из костюмной ткани. Легче всего сочетать модели черного, темно-синего, бежевого, молочного, оливкового или шоколадного цвета.

Их можно носить с простой рубашкой, лоферами, балетками или сандалиями на невысоком каблуке. Такой образ подойдет для городской прогулки, встречи или работы.

Льняные и хлопковые модели

Для повседневных летних образов подойдут бермуды из льна или мягкого хлопка. Их можно сочетать с майкой, легкой рубашкой, накинутой сверху, и плоскими сандалиями.

Бермуды из вискозы и сатина

Для вечернего образа можно выбрать модели из вискозы, сатина, тонкой кожи или ткани с лёгким блеском. Их рекомендуют сочетать с лаконичным топом, жакетом и украшениями.

Как подобрать правильную длину

Классические бермуды заканчиваются у колена или на несколько сантиметров выше. Наиболее универсальной считается модель с прямыми или слегка расширенными брючинами, которая свободно сидит на фигуре.

Невысоким женщинам обычно легче стилизовать бермуды, которые заканчиваются выше колена или примерно посередине бедра. При среднем или высоком росте можно выбирать более длинные модели, но лучше сочетать их с легкой обувью и подчеркивать талию.

Если штанины заканчиваются в самой широкой части икры, силуэт может казаться более тяжелым.

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