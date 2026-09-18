Их носила принцесса Диана: 4 вещи из прошлого снова в моде

Стиль принцессы Дианы до сих пор остается источником вдохновения для дизайнеров и модниц. Этой осенью особенно актуальными стали вещи, которые она часто носила десятилетия назад: клетчатые жакеты, жемчуг, голубая одежда и платья в горошек.

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Такие элементы легко сочетать с современным гардеробом, ведь они давно вышли за рамки ретро и вновь стали частью актуальных образов. Об актуальных модных трендах рассказало издание Interia.

Клетчатые жакеты и твид

Одни из самых известных образов Дианы связаны с британским стилем country chic. Твид, "гусиная лапка" и клетка в коричневых, зеленых и землистых оттенках особенно уместны осенью.

Короткий, слегка свободный жакет или куртка в клетку не требуют сложной стилизации. Их можно сочетать с юбкой-миди, как это делала Диана, или создать более современный городской комплект с классическими джинсами, белой футболкой и замшевыми лоферами.

Главное – не бояться сочетать такие вещи по-своему, ведь именно детали и способ стилизации делают образ индивидуальным.

Жемчуг и массивная бижутерия

Украшения в стиле ретро уже несколько сезонов остаются актуальными. Жемчуг и крупные клипсы были одними из любимых аксессуаров принцессы Дианы: она носила их и с вечерними платьями, и с обычными свитерами.

Осенью жемчуг не обязательно оставлять только для особых случаев. Короткое колье или серьги с золотистыми деталями хорошо сочетаются с шерстяными свитерами, кардиганами и объемными жакетами. Даже простой повседневный наряд благодаря таким украшениям становится более выразительным и гармоничным.

Голубой цвет

Осенний гардероб не обязательно должен состоять только из черного, серого, коричневого и бежевого. Принцесса Диана часто носила пастельные оттенки в любое время года, а особенно любила холодный голубой.

Голубое шерстяное пальто, приталенный жакет с золотыми пуговицами или мягкий кашемировый свитер могут освежить осенний гардероб и придать ему легкости.

Такой оттенок хорошо сочетается с шоколадно-коричневым, бежевым и темно-синим, поэтому его легко вписать в привычные осенние комплекты.

Платье миди в горошек

Горошек – один из тех принтов, которые регулярно возвращаются в моду. Диана часто выбирала платья миди в черно-белый или темно-сине-белый горошек, иногда с контрастным белым воротничком.

Осенью такое платье может стать основой женственного образа. Его легко сочетать с классическим бежевым тренчем, кожаной курткой или высокими сапогами.

Именно такие вещи наглядно демонстрируют, почему стиль принцессы Дианы не теряет актуальности: её образы были одновременно элегантными, практичными и достаточно простыми, чтобы их можно было адаптировать к современному гардеробу.

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