Без шнурков и с винтажным дизайном: какие кроссовки будут в тренде в следующем сезоне

Кроссовки давно стали любимой обувью многих людей во всем мире и не утратят своей актуальности в следующем сезоне, да и в целом в 2027 году. Они уверенно удержали лидирующие позиции в модной индустрии, однако в довольно интересном формате: мода как бы сделала шаг назад, вернув в тренды яркие фасоны с тонкой подошвой, которые были на пике популярности в 70-е и 80-е.

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Кроссовки сохранят свою практичность, но при этом не будут "требовать" от вашего гардероба спортивного стиля, ведь прекрасно сочетаются с джинсами, платьями или юбками. Самые трендовые модели этой обуви уже появились на показах коллекций осень-зима 2026/2027 мировых брендов, таких как Miu Miu, Coach, Tod's и Moschino, а редакторы издания Vogue собрали информацию о пяти главных тенденциях.

Слим-кроссовки в винтажном стиле

Тонкие подошвы, изящные силуэты и игра цветов создают эффект, будто эти кроссовки "вышли" из спортзалов 70-х. Однако в 2027 году бренды подарили им новую жизнь, добавив к классическим замшевым и нейлоновым моделям атласные детали, а также предложив поразительное разнообразие цветов.

Кроссовки-слипоны

Кроссовки без шнурков идеально отражают растущую тенденцию к практичности, ведь их можно надеть за считанные секунды. Их силуэты могут быть минималистичными или, наоборот, эпатажными, если вы отдадите предпочтение вариантам с аппликациями или интересными вставками.

Кроссовки-гибриды

Это действительно уникальный фасон кроссовок, который комбинирует в себе черты спортивной обуви и изящных балеток. Комфортная подошва гармонично сочетается с элегантным верхом или ремешками, благодаря чему эта модель становится универсальным вариантом для любого образа.

Кроссовки в стиле дерби

Настоящей классикой 2027 года станут кроссовки, внешний вид которых напоминает сдержанные туфли с изящной шнуровкой. Такая обувь полностью повторяет форму стопы, не добавляя лишнего объема, благодаря чему прекрасно впишется даже в самый элегантный наряд.

Кроссовки с оригинальной подошвой

В 2027 году будут в тренде и нестандартные фасоны кроссовок, однако акцент будет сделан в первую очередь на подошву. В моду войдут варианты с зубчиками, изогнутые или чисто спортивные формы, которые не будут выглядеть слишком массивно, но в то же время будут отличаться от классики.

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