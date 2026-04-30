Хром, бриллианты и игра с формами: названы самые трендовые ногти на лето 2026

С приходом теплого сезона тренды в маникюре традиционно обновляются, предлагая новые идеи для стильных образов. В 2026 году акцент делается на сочетании естественности и выразительных деталей. Популярность набирают как минималистичные варианты, так и яркие дизайны с акцентами.

Видео дня

Особое внимание уделяют форме ногтей, текстурам покрытия и декоративным элементам. Эксперты назвали ключевые тренды, которые будут определять модный маникюр этим летом.

Пастель с современным эффектом

Пастельные оттенки возвращаются в тренды, но в обновленном виде. Вместо классических плотных цветов актуальными становятся полупрозрачные покрытия с "желейным" эффектом.

Среди самых популярных – нежно-лавандовый, масляно-желтый, фисташковый и светло-голубой. Такой маникюр выглядит легко и естественно, позволяя ногтевой пластине частично просвечиваться.

Хромированный блеск

Для тех, кто предпочитает более выразительный стиль, в тренде остаются хромированные покрытия. Они создают зеркальный эффект и сразу привлекают внимание.

Среди популярных вариаций – металлическое серебро, перламутровые оттенки, нежно-розовый с сиянием и футуристические бежевые тона. Такой маникюр добавляет образу современности и легко сочетается даже с минималистичным стилем.

Короткие и аккуратные формы

Короткие ногти этим летом считаются одними из самых стильных. В моде как мягко закругленные, так и квадратные формы с четкими линиями.

Основной акцент делается на ухоженный вид: идеальные кутикулы, гладкая поверхность и натуральный блеск.

Такой маникюр подчеркивает сдержанность и современную эстетику.

Длинные овальные ногти

Длинные ногти также не теряют актуальности, но форма становится более мягкой. Овальные контуры выглядят изящно и элегантно, без чрезмерной остроты.

Это идеальная база для экспериментов с цветами и эффектами. На таких ногтях хорошо смотрятся градиенты, полупрозрачные покрытия и легкие блики.

Маникюр с украшениями

Этим летом ногти превращаются в настоящие аксессуары. В тренде – декор из камней, жемчужин и металлических элементов.

Несмотря на яркость, дизайн остается сдержанным благодаря использованию нейтральной или прозрачной базы. Такой маникюр добавляет образу праздничности и индивидуальности.

Игра с узорами и цветами

Среди актуальных дизайнов – горошек, который возвращается в разных вариациях: от крупных контрастных точек до деликатных миниатюрных элементов. Его можно размещать по всей поверхности ногтя или использовать как акцент.

Цветочные мотивы также остаются в моде, но становятся более сдержанными и стилизованными.

Минималистичные или нарисованные от руки элементы на нюдовой основе создают легкий и свежий летний образ.

OBOZ.UA предлагает узнать, как сделать трендовый маникюр "апероль".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.