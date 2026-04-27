Горячий летний тренд: как сделать маникюр 'апероль'

Если и есть напиток, который мгновенно вызывает ассоциации с итальянским летом и отдыхом, то это Aperol Spritz. Именно он вдохновил на один из самых ярких нейл-трендов сезона – Aperol Spritz Nails, или маникюр в сочном апельсиновом оттенке.

Этот дизайн уже был популярным ранее, а летом 2026 года снова возвращается в тренды. Эксперты говорят, что главное его преимущество в том, что такой маникюр выглядит эффектно и не требует сложной техники.

Что такое маникюр "апероль"

Суть этого тренда очень проста: ногти окрашивают в яркий оранжевый цвет, который напоминает оттенок знаменитого итальянского аперитива. Именно поэтому маникюр и получил такое название.

Это не сложный нейл-арт с мелкими деталями, а скорее ставка на один выразительный цвет.

Как сделать такой маникюр дома

Начать стоит с подготовки рук и ногтей. Если кожа сухая, предварительно можно нанести масло для ногтей и крем для рук, чтобы за ночь все хорошо смягчилось.

На следующий день нужно убрать лишнюю кутикулу и придать ногтям желаемую форму. Для маникюра "апероль" особенно удачной считается короткая овальная форма. Сам по себе яркий апельсиновый цвет уже достаточно выразительный, поэтому слишком длинные ногти могут выглядеть слишком перегруженными.

После этого наносят прозрачную базу, которая защищает ногтевую пластину. Далее идет главный этап – оранжевый лак. Оттенок можно выбирать на свой вкус, но в целом такой маникюр должен быть именно сочным и насыщенным. Если одного слоя недостаточно, можно нанести еще один после высыхания первого.

В конце покрытие закрепляют топом, чтобы маникюр дольше держался и имел аккуратный блеск.

Маникюр "апероль" вернулся в тренды не случайно. Он сочетает все, что особенно ценится летом: простоту, яркость, настроение и легкость исполнения. Это тот случай, когда один цвет уже сам по себе создает полноценный образ и не нуждается в дополнительном декоре.

