Холодный, нейтральный или теплый: как правильно определить свой оттенок кожи

Определение оттенка кожи – это важный шаг в выборе правильной косметики, одежды и аксессуаров. Понимание своего подтона поможет вам правильно подчеркнуть свою природную красоту.

Оттенок кожи не зависит от цвета, поэтому определить его не так просто. Однако профессиональная визажистка Эйми Моррисон поделилась несколькими методами, которые помогут вам это сделать.

Есть три основных типа кожи: холодный, теплый и нейтральный. Они не меняются в течение жизни, а также не зависят от того, насколько вы бледные или загорелые.

Холодная кожа имеет розовый или голубой подтон, теплая – желтый или персиковый, а нейтральная не имеет выраженного оттенка.

Вены

Посмотрите на вены на внутренней стороне запястья и попытайтесь понять, какой цвет в них преобладает. Если они кажутся более голубыми или фиолетовыми, то у вас холодный подтон, а если зелеными – то теплый.

Если вам сложно определить, то вероятно у вас нейтральный оттенок кожи.

Украшения

Если вы часто носите украшения, то наверняка уже заметили, какие из них вам подходят, а какие нет. Если вы лучше выглядите в серебре, то у вас холодный оттенок кожи, а если в золоте – то теплый.

Однако если вам лучше подходит розовое золото или вы чувствуете себя хорошо и в серебряных, и в золотых украшениях, то скорее всего имеете нейтральный подтон.

Белая футболка

Наденьте белую футболку и посмотрите в зеркало. Если ваша кожа немного розовая, то попробуйте выбирать одежду и косметику холодных тонов, а если желтая – теплых.

Если вы не замечаете никаких изменений в цвете лица, вам должны подойти все оттенки.

Загар

Обратите внимание на то, как ваша кожа реагирует на долгое пребывание на солнце. Если вы начинаете краснеть и становиться розовыми, то у вас холодный подтон кожи, а если вы легко загораете и становитесь золотистыми, то теплый.

В то же время, если вы немного обгораете, но при этом загораете, то у вас, вероятно, нейтральный оттенок.

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