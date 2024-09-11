"Голое" платье и причудливые туфли: звезды "Эмили в Париже" пришли на премьеру в эффектных образах. Фото
Актеры популярного сериала от Netflix "Эмили в Париже" вернулись на красную дорожку с премьерой второй части четвертого сезона. Новые эпизоды о происшествиях "французской американки" выйдут на экраны уже 12 сентября.
Главные звезды шоу Лили Коллинз, Лукас Браво, Филиппин Леруа-Болье, Эшли Парк и их коллеги по Эмили в Париже прибыли в Рим во вторник, 10 сентября, чтобы официально представить продолжение истории. Знаменитости, сериал с участием которых славится модными и даже эпатажными образами, не стали изменять тематике. Актеры действительно сияли перед вспышками камер в удивительных нарядах. А некоторые луки селебрити изумили фанов.
В частности, образ актрисы и певицы Мишель Гунцикер собрал взгляды всех присутствующих. Красавица нарядила "голое платье", которое переливалось серебряными блестками. В то время как главная героиня шоу Лили Коллинз похвасталась туфлями на причудливом каблуке. Чтобы увидеть больше образов – листайте дальше.
Лили Коллинз
Ешли Парк
Лукас Браво
Филиппин Леруа-Болье
Мишель Гунцикер
Сэмюэль Арнольд
Камиль Розат
Пол Форман
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