Первая леди Франции Брижит Макрон сыграла в известном сериале: продюсер назвал ее очень талантливой

Уже завтра, 12 сентября, на стриминговую платформу Netflix выйдет вторая часть четвертого сезона культового шоу "Эмили в Париже". В новых эпизодах мы увидим первую леди Франции Брижит Макрон, которая, по словам создателей шоу, удивит актерской игрой.

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Жена французского президента сыграет саму себя в одном из эпизодов. Как пишет The Guardian, Макрон будет одета в собственную одежду, "без особых пожеланий" от сериала, известного своими стильными костюмами.

Создатель программы Даррен Стар сказал журналу ELLE, что у мадам Макрон "есть талант". По словам исполнительницы главной роли в "Эмили в Париже" Лили Коллинз, камео 71-летней бывшей учительницы готовилось почти два года. "Идея… пришла к нам, когда мы с Дарреном Старом встретились с ней в Елисейском дворце в декабре 2022 года, – рассказала Коллинз. – Она – большая поклонница шоу и с большим юмором восприняла упоминание о ней в первом сезоне. Съемки с ней были для меня честью и радостью".

Это уже второй раз, когда Макрон играет саму себя на экране. В 2018 году она появилась во французском комедийном сериале "Известия", рассказывающем о двух пловцах-инвалидах. Ранее в этом году было объявлено о начале съемок шестисерийного байопика "Брижит, свободная женщина" (франц. – "Brigitte, une femme libre").

Что касается "Эмили в Париже", с момента запуска в 2020 году сериал привлек внимание значительной аудитории. Первая половина четвертого сезона дебютировала в этом августе с почти 20 миллионами просмотров, и шоу постоянно появляется в топ-10 Netflix – даже несмотря на то, что оно также попало в заголовки газет из-за абсурдных сюжетных линий и искаженного изображения Парижа. Шоу было подвергнуто критике во Франции, в частности, за стереотипное, фантастическое изображение жизни в городе – от бонвиванского образа жизни в берете до санитарно вылизанных сцен столицы, которые можно публиковать в Instagram.

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