Фигура Ким Кардашьян больше не в моде: голая жена Канье Веста на красной дорожке запустила новый тренд на натуральность. Фотосравнение

Ни для кого не секрет, что мода не стоит на месте, поэтому те тенденции, которые совсем недавно были на пике популярности, теряют свои передовые позиции. Так произошло и с представлением об "идеальной фигуре", ведь более искусственные формы, которые в течение длительного времени демонстрировала американская фотомодель Ким Кардашьян, уступили место тренду на натуральность. Его запустила жена рэпера Канье Уэста – Бьянка Цензори, появившись на красной дорожке премии Грэмми 2025 почти полностью голой.

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По словам пластического хирурга Кристофера Косты, после смелой выходки избранницы артиста на торжественном мероприятии, к нему обратилось большое количество женщин с просьбой сделать им такую же фигуру, пишет TMZ. Эксперт отметил, что в 2025 году незаурядную популярность приобретет более натуральный и естественный внешний вид, а тело Бьянки Цензори может стать хорошим примером для подражания.

В течение многих лет фигура Ким Кардашьян считалась эталонной. Фотомодель имеет тонкую талию и широкие бедра, поэтому многие женщины прибегали к услугам пластических хирургов, чтобы получить такую же форму. Как отметил Кристофер Коста, наиболее распространенным методом достичь силуэта как у звезды есть липосакция. Благодаря этой процедуре с необходимых участков талии убирают жир, который можно перенести в бедра, или увеличить их с помощью имплантов.

Однако тенденции меняются, так что передовые позиции в индустрии моды занимает натуральность. По словам пластического хирурга, Бьянка Цензори является идеальным примером этого тренда. Избранница Канье Уэста не имеет слишком резких изгибов на теле, что делает ее фигуру естественной. У эпатажного архитектора талия выделяется более плавно, а ее ноги и бедра заметно худее, по сравнению с формами Ким Кардашьян.

По словам Кристофера Косты, даже звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" постепенно отказывается от слишком искусственной фигуры и предпочитает натуральность.

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