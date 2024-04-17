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Этот простой трюк поможет определить, подойдут ли вам короткие волосы. Что такое правило 2,25

Катерина Малай
Lady Oboz
1 минута
198
Этот простой трюк поможет определить, подойдут ли вам короткие волосы. Что такое правило 2,25

Женщинам, задумывающимся над кардинальным укорочением своей шевелюры, может быть страшно. Это связано с необычным внешним видом и чувством перемен. Отсутствие опыта в ношении коротких стрижек тоже не играет на руку.

Однако есть один способ, который поможет определить почти наверняка, подходит ли такая прическа в каждом индивидуальном случае. О бьюти-лайфхаке рассказали редакторы журнала Women.

Правило 2,25, которое изобрел знаменитый парикмахер Джон Фрида, заключается в понимании того, какой размер лица вы имеете. Именно это, по мнению эксперта, определяет, насколько будет гармонично выглядеть короткая прическа.

Этот простой трюк поможет определить, подойдут ли вам короткие волосы. Что такое правило 2,25

"Джон изучал лицо и увидел, что угол наклона челюстной кости определяет, будет ли человек выглядеть лучше с короткими или длинными волосами", – объяснил Джайлс Робинсон, старший стилист Salons UK.

Воспользоваться правилом можно самостоятельно, взяв линейку и карандаш или другой длинный прямой предмет.

Держа карандаш горизонтально под подбородком, нужно приложить линейку вертикально под ухом так, чтобы получилась L-образная форма из двух предметов. Место, где карандаш и линейка сойдутся, и будет отправной точкой.

Этот простой трюк поможет определить, подойдут ли вам короткие волосы. Что такое правило 2,25

Если полученное число составляет 2,25 дюйма (примерно 5.72 сантиметра) или меньше, значит, короткие волосы будут вам подходить, если больше – лучше остановиться на более длинных локонах.

Эксперты подчеркнули, что каждое правило имеет свои исключения, поэтому лучше посоветоваться с парикмахером, который сможет подобрать стрижку, учитывая стиль, пожелания, качество волос и другие факторы.

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