Этот простой трюк поможет определить, подойдут ли вам короткие волосы. Что такое правило 2,25

Женщинам, задумывающимся над кардинальным укорочением своей шевелюры, может быть страшно. Это связано с необычным внешним видом и чувством перемен. Отсутствие опыта в ношении коротких стрижек тоже не играет на руку.

Однако есть один способ, который поможет определить почти наверняка, подходит ли такая прическа в каждом индивидуальном случае. О бьюти-лайфхаке рассказали редакторы журнала Women.

Правило 2,25, которое изобрел знаменитый парикмахер Джон Фрида, заключается в понимании того, какой размер лица вы имеете. Именно это, по мнению эксперта, определяет, насколько будет гармонично выглядеть короткая прическа.

"Джон изучал лицо и увидел, что угол наклона челюстной кости определяет, будет ли человек выглядеть лучше с короткими или длинными волосами", – объяснил Джайлс Робинсон, старший стилист Salons UK.

Воспользоваться правилом можно самостоятельно, взяв линейку и карандаш или другой длинный прямой предмет.

Держа карандаш горизонтально под подбородком, нужно приложить линейку вертикально под ухом так, чтобы получилась L-образная форма из двух предметов. Место, где карандаш и линейка сойдутся, и будет отправной точкой.

Если полученное число составляет 2,25 дюйма (примерно 5.72 сантиметра) или меньше, значит, короткие волосы будут вам подходить, если больше – лучше остановиться на более длинных локонах.

Эксперты подчеркнули, что каждое правило имеет свои исключения, поэтому лучше посоветоваться с парикмахером, который сможет подобрать стрижку, учитывая стиль, пожелания, качество волос и другие факторы.

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