Почему 'моб-боб' называют самой дерзкой стрижкой 2024 года и как она выглядит. Фото

Эксперты считают, что это был только вопрос времени, когда две самые популярные эстетики сольются в одно целое. Таким образом сеть заполонила новая трендовая прическа, получившая название "моб-боб".

Подобно тому, как в 2023 году царил стиль "олд мани", тенденция "жены гангстера" в TikTok – это хит 2024 года. Стрижка имеет тот же гламур, но добавляет дерзости, пишет Glamour. Наряду с животным принтом и дизайнерскими аксессуарами, одним из основных признаков эстетики "жен мафии" являются объемные волосы, придающие сексуальности.

Что такое моб-боб

Моб-боб придает роскошь и объем волос, но представляет собой короткую длину. Выкладывая тренд в TikTok, парикмахер Фей Редферн объяснила: "Стрижка жены мафии – это интерпретация массивного боба 90-х. [Она имеет] много полноты на концах […] много движения при сушке феном, поэтому это выглядит очень весело".

А инфлюэнсер Надя Халед показала процесс создания своего моб-боба после посещения парикмахера, который на 100% понял задачу. "Это буквально определение мафиозной жены. Текучесть. Объем", – сказала она.

Как уложить моб-боб

Прекрасным решением станет боковой пробор при сушке феном. "Это действительно драматическая голливудская волна, – сказала Фэй. – Пробор на сторону выглядит современно".

Что касается стилизации, то здесь ваш фен и круглая щетка должны выполнять тяжелую работу, но вы можете улучшить результат с помощью плойки. "Я бы взяла широкую насадку и закрутила концы назад, чтобы получить объем", – советует она.

Изогнутый моб-боб

Свернутый моб-боб

Плавный моб-боб

Боковой пробор

Моб-боб с пробором по центру

Винтажный моб-боб

Ретро моб-боб

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